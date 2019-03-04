“諾維喬克”神經毒劑受害者之子致信普京

左圖：“諾維喬克”神經毒劑受害者唐·斯特吉斯（來源：法新社） 右圖：斯特吉斯死亡後，人們找到了一瓶偽造的香水（來源：路透社） 中評社北京3月4日電／我母親唐·斯特吉斯在埃姆斯伯裡被諾維喬克神經毒劑殺害已經快一年了，我和我家人的痛苦從未消失。”近日，去年因“諾維喬克”神經毒劑致死的英國人唐·斯特吉斯之子向俄羅斯總統普京寫了封信，要求普京允許英國調查人員對於此案的兩名俄羅斯嫌疑人進行審問。此外，他還控訴英國政府“拋棄了他的家庭”，稱普京是他“為母親伸張正義的唯一希望”。



“今日俄羅斯”網在3日的報道中稱，英國《鏡報》2日刊登了去年因“諾維喬克”神經毒劑致死的英國人唐·斯特吉斯（Dawn Sturgess）之子伊凡·霍普（Ewan Hope）寫給普京的一封信。霍普在信中要求普京允許英國調查人員對於此案的兩名俄羅斯嫌疑人——亞歷山大·彼得羅夫和魯斯蘭‧博希羅夫進行調查。



據報道，霍普表示，他的母親是“一個無辜的受害者，但我們從未從（英國）首相特雷莎·梅或政府那裡聽到任何消息——沒有電話、信件或任何東西。我們甚至都沒有收到國會議員的來信，我們所知道的和其他人從新聞裡知道的一模一樣。”



霍普還稱，他之所以會寫信給普京是出於“絕望”。“我感到被英國政府背叛了，很失望，”20歲的霍普說道。他相信，這位俄羅斯領導人是“唯一能確保正義得到伸張的人”。



對於霍普的這封信，俄羅斯駐倫敦大使館表示，對於霍普“深表同情”，希望“他母親死亡（這一事件）得到充分調查”。



據此前媒體報道，英國男子查理·羅利及其情侶唐·斯特吉斯於2018年6月30日先後在英國埃姆斯伯裡的同一處住宅暈倒，斯特吉斯不治身亡。英國波頓當國防科技實驗室的檢測顯示，他們接觸過“諾維喬克”神經毒劑， 與俄羅斯籍前情報官員謝爾蓋·斯克里帕爾父女中毒事件中的毒劑相同， 且事發地距離上述父女的中毒地僅十餘公里。



英國政府指控俄羅斯特工亞歷山大·彼得羅夫和魯斯蘭‧博希羅夫為此案的嫌疑人。但莫斯科方面一再否認與該事件有關，稱英國政府對於俄羅斯的 “錯誤指控”是為了“實現國內的政治目標”。彼得羅夫和博希羅夫則堅稱，他們只是單純的遊客，與俄羅斯情報機構沒有任何關係。



（來源：環球網）