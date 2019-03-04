日媒：俄稱“美日同盟有礙日俄關係改善”

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／在美國宣布撕毀《中程導彈條約》（INF）使美俄關係惡化的背景下，俄羅斯在日俄和平條約談判中態度硬化，稱“美日同盟是威脅，有礙日俄關係改善”。多名日俄消息人士透露了此事。日本共同社3月3日報道稱，俄羅斯對作為日本“外交基礎”的美日同盟危機感加深，日俄和平條約談判更加艱難，未進行圍繞南千島群島（日稱：北方四島）領土歸屬的具體磋商。



報道稱，俄羅斯迄今一直主張歸還後可能有美軍駐留南千島群島、以及擔憂日本將引進的美國產“陸基宙斯盾系統”搭載巡航導彈“戰斧”被用於對俄攻擊。但日俄消息人士解釋稱，隨著美國宣布撕毀《中導條約》，俄方認識到“對日俄關係而言，美日同盟本身是一大負面因素”。俄方向日本提出了要求，不要與實施經濟制裁等敵視俄羅斯的美國行動統一步調。日本輿論認為，這是欲在美日間製造隔閡之舉，對日方而言是很難接受的要求。



俄外長拉夫羅夫在2月24日公布的面向越南和中國媒體的採訪中稱，“美國將俄羅斯指名為‘主要敵人’”，並展現強烈警惕感稱“日本與美國結為軍事同盟，美國可以在日本任何地方開展軍事部署，這是重要問題”。



拉夫羅夫就南千島群島領土問題相關歷史認識，一直要求日方承認作為第二次世界大戰的結果，四島移至蘇聯主權之下。日本政府近來停止使用多年來主張的“固有領土”、由俄羅斯“非法占據”的表述，展現出對俄方的顧及。



然而，拉夫羅夫在採訪中指出“這些表述出現在日本學校的教科書和很多政府文件裡”，事實上要求删除，加強了對日壓力。



（來源：環球網）