美國壓力大？喜樂島未公布“立委”名單

喜樂島聯盟之前大動作召開記者會，要求“立委”要修公投法，否則要公布名單，但最後僅發聲明批評民進黨。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）喜樂島聯盟要求“立委”表態有關《公民投票法》修法，是否支持制憲正名公投，並揚言公布連署名單。喜樂島聯盟今天發出聲明表示，國民黨的杯葛可以預料，但以“建立台灣共和國”為黨綱的民主進步黨“立法委員”，幾乎完全遵照其高層指示“黨進黨出”，不願個人表態，意圖藉著集體行動來規避“反對台灣人民有權決定台灣前途”的歷史責任。



民視董事長、喜樂島聯盟召集人郭倍宏日前與獨派團體召開記者會，要求“立委”表態有關《公民投票法》修法，是否支持制憲正名的公投，並揚言在228要公布連署的“立委”，但在AIT正式表態不支持“台獨”公投後，喜樂島聯盟並未在228當天公布“立委”連署名單，僅以聲明表達對於民進黨的不滿。



喜樂島聯盟聲明，自去年4月7日鄭南榕犧牲29週年紀念日成立迄今，一再呼籲民進黨政府立即修改公投法，把決定台灣前途的基本人權還給台灣人民，期能凝聚台灣民心，在對岸中國步步進逼之際，發起獨立公投摘掉“中華民國”的虛假帽子，以“台灣”名義加入聯合國，為子子孫孫建立一個民主自由、安全幸福的美麗家園。



聲明指出，實現這個目標的第一步就是修改公投法，蔡英文政府不僅不積極推動絕大多數台灣人民對於國家正常化的期待，反而假藉種種不合時宜的制約 — 譬如“中華民國”的圖騰及“憲法”，繼續限縮台灣人民決定台灣前途的權利；這種凌駕民意、阻擾改革的作為，不僅造成台灣民主的大倒退，甚至可能錯失國際上對台灣最有利的關鍵時刻，影響台灣未來的安危至鉅。



聲明表示，當年在蔡同榮、高俊明及頼清德等人絕食抗議下，國民黨多數的“立法院”不得不制定《公投法》，卻設計無法達成的高門檻來剝奪人民通過任何公投案的機會；蔡英文執政後，換成民進黨在“立法院”擁有多數席位，卻遲遲不肯檢討這項修法，直到林義雄發動禁食抗議，才不得不匆匆修訂《公投法》，只是雖降低通過門檻但又明文禁止“國號”等重大政治問題公投，等於完全扼殺台灣人民對台灣前途表達意見的權利。這前後兩個欺騙台灣人民的公投法版本証明，民進黨執政後其本質變得和國民黨如出一轍，既畏懼民意又壓制民意，毫不珍惜台灣先輩長年來為追求獨立建國前仆後繼所作的犧牲。



聲明表示，喜樂島聯盟於1月31日發表致現任“立委”的一封公開信，再次呼籲“立法院”迅速修改公投法，截至2月底，除了極少數“立委”同意連署外，絕大多數民進黨“立委”竟然不予答覆。



聲明強調，喜樂島聯盟將持續推動“正名制憲”的目標，不管遇到多少杯葛、多少阻擾，不管來自紅藍白、或是民進黨，我們都會堅定不移地努力奮戰，我們要用公投方式把國家正名為“台灣”，並且制定新“憲法”，加入聯合國，使台灣成為正常化國家。