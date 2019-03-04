北京建設風險洞察平台：監管更精准

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／降低准入門檻、優化營商環境，市場監管如何做到“既要放得開，又能管得住”？2018年以來，北京市場監管部門利用大數據技術優勢，全面匯總自身數據、企業信用系統各部門歸集數據以及互聯網采集數據，推出“市場監管風險洞察平台”。該平台通過數據整合關聯建立了企業全景畫像和企業經營行為關係網絡，及時掌握市場主體情況、開展主體風險監測，使監管更精准，推動實現“守法不擾、違法必究”，為持續優化營商環境、營造良好市場秩序提供了強有力的支撐。



據介紹，隨著簡政放權和商事制度改革措施的深入，企業登記手續不斷簡化，市場主體數量快速增長，市場監管面臨執法資源不足、數據信息分散、風險研判能力較弱等突出問題。建立良好的營商環境，不僅要求政府做好簡政放權的減法，更要做強監管的加法。發揮新科技在市場監管中的作用，推進“互聯網＋”背景下的監管創新，成為破解新時期市場監管難題的必然趨勢。



北京市市場監督管理局推出的風險洞察平台以監測企業行為風險為重點，聚焦破解基層監管中“企業是誰、在哪、在幹什麼”的“3W”難題，以提升基層日常工作效能為核心，通過跟蹤市場主體經營活動的規律與特征，形成數據整合、特征構建、風險研判、動態監測、結果輸出的智慧監管全流程。



過去，由於涉企數據缺乏整合，無法完整清晰地刻畫企業的客觀特征和潛在風險。風險洞察平台數據既包括註冊登記、行政執法案件、消費維權、商標等市場監管部門內部信息，又整合了交通、環保、公安等部門的數據資料，實現政府部門間多層面數據歸集。此外，平台還利用技術手段加強了外部信息的采集，例如整合互聯網信息、網絡消費、輿情信息等。平台在每個企業名下關聯數據220餘項，涉企外部數據總計5000餘萬條。同時平台還搭建了企業族譜，圍繞企業、投資人、管理人員關聯關係節點32.4億個，關聯關係65.8億條，清晰構建了企業經營行為關係網絡。

