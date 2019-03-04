智能餐廳不只是“機器人炒菜”

2018年10月15日，一家由機器人充當送餐服務員的盒馬機器人餐廳現身上海國家會展中心，為顧客帶來一種用餐新選擇。（圖片來源：新華網） 中評社北京3月4日電／只需在屏幕上點一點，就能完成選桌、點菜、結賬等一系列流程。一個個造型可愛的機器人將美食送餐到桌，後廚空無一人只有巨大的機器臂膀不停地翻炒……已往只存在於科幻電影中的場景，如今隨著一家家智能餐廳的出現變為現實。智能餐廳究竟什麼樣？為什麼會引得商業巨頭紛紛布局？未來發展又如何？



已經成為上市公司的海底撈，並未安於現狀，總想換著花樣吸引顧客。2018年10月，海底撈開了一家“智慧餐廳”。



走進餐廳，等位區巨大的屏幕引人注目。掃描屏幕中的二維碼即可參與海底撈自主研發的小遊戲，還能實時看到排號情況。從漫天飛舞的櫻花、到白雪皚皚的雪山、再到浩瀚無際的星空，全方位的環繞式投影可變換不同場景，給足了顧客新鮮感。



智能菜品倉庫，是一個0°至4℃的恒溫倉庫，“配菜機械臂”根據訂單內容從倉庫中抓取相應的菜品。如何精准識別菜品？靠的是餐盤底部的RFID（射頻識別）芯片，上面記錄著菜品信息，能幫助餐廳及時發現並處理過期菜品。



除此之外，店內配備了多台智能送餐機器人、智能洗碗機等高科技設備。



除了海底撈智慧餐廳，京東、阿里巴巴、甚至房地產公司碧桂園，都紛紛布局智能餐廳。機器，正在漸漸取代餐飲行業服務人員。



