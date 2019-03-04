兩岸專家攜手　送北市動物園大熊貓入洞房　

從各項專業數值研判，大熊貓“圓圓”於3月2日已經達到發情高峰。（照片：台北市立動物園提供） 中評社台北3月4日電／228連續4天假期春暖花開，大熊貓“圓圓”也開始出現發情行為，台北市動物園員工嚴陣以待，努力為“圓圓”和“團團”的繁殖機會做準備。這次“團團”和“圓圓”的紅娘群包括了保育員、獸醫師及多位專家，中國保護大熊貓研究中心專家、高級工程師周應敏也特別提供大熊貓繁殖非常寶貴的實務經驗，共同攜手為一年一度的大熊貓黃金繁殖期努力。



從2月18日開始，保育員陸續觀察到“圓圓”出現外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等，進入發情期的跡象越來越明顯，估計發情高峰應該就落在4天連續假期期間。台北市動物園從各項行為指標及荷爾蒙指數等專業數值研判，大熊貓“圓圓”於2日已達到發情高峰。因此分別在1日下午、2日上午及3日清晨為“圓圓”進行人工授精。希望把握住一年一度的最佳繁殖時機。



目前“團團”的體重為119公斤，“圓圓”的體重為110公斤。在這4天連續假期中，動物園每日湧入近4萬名遊客，大熊貓館仍是最受歡迎的館舍之一。但很多眼尖的遊客或許已經發現，大熊貓館這幾天好像常常都只有可愛的“圓仔”獨挑大梁，其實就是為了“團團”和“圓圓”的終身大事著想，台北市動物園得配合著“圓圓”的荷爾蒙指數與行為樣態，機動調整大熊貓個體的活動地點。



為掌握時效，大熊貓繁殖工作小組於1日下午4點11分先以冷凍精液，完成“圓圓”第1次人工授精，並在2日上午採得“團團”1.2ml的精液，同時為“圓圓”注入部分稀釋新鮮精液，估計內含約5億隻精蟲、活力為85%，在推估出“圓圓”排卵的黃金期後，再於3日清晨，為“圓圓”進行第3次人工受精。



除了有中國保護大熊貓研究中心的專家協助外，“野生動物健康照護與醫療小組”教授劉振軒與台大醫院麻醉科醫生孫維仁、黃啟祥等醫師團隊也特別到場指導，由動物園獸醫師共同完成任務。動物園獸醫師除了進行人工繁殖作業外，也把握機會為“團團”和“圓圓”進行了牙齒及腹部超音波等健康檢查項目。