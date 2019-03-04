新華社：中國進一步擴大開放促世界共贏

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／今年全國兩會前夕，摩根士丹利資本國際公司宣布，決定大幅提高A股在其相關指數中的權重，原因是中國進一步開放金融市場的舉措獲得國際投資者的一致肯定和歡迎。金融領域向外資進一步敞開大門，只是中國進一步擴大開放的一個縮影。



相通則共進，相閉則各退。站在新的時代坐標上，中國推進更深層次更高水平的對外開放，促進國內國際要素有序流動、資源高效配置、市場深度融合，促進世界共贏。



中國擴大開放，為世界經濟不斷創造新需求。2018年中國進出口規模創歷史新高，其中進口增長15.8%，對進出口增長貢獻率超過出口，達到56.6%。據世界貿易組織統計數據，2018年前三季度，中國進口占全球份額提高0.7個百分點至10.9%，中國進口增長對全球進口增長貢獻率達到16.8%。未來15年，中國預計將進口30萬億美元商品。



首屆中國國際進口博覽會的成功舉辦，為各國共享中國發展紅利搭建了新平台，共吸引172個國家、地區和國際組織參會，3600多家企業參展，超過40萬名境內外採購商到會洽談採購，累計意向成交578.3億美元。



“這不是單一的博覽會，而是中國長期對外開放的新起點。”德國聯邦外貿與投資署總經理於爾根·弗裡德里希如此感慨道。



中國擴大開放，為世界經濟不斷提供新商機。受益於中國放寬外資限制，美國特斯拉首個海外超級工廠今年初在上海開工建設，成為第一個獲批在中國獨資建廠的外國車企。去年年底，瑞銀集團宣布獲得中國證監會批准增加瑞銀證券持股比例至51%，成為首家控股中國內地合資證券公司的外資金融機構。汽車製造、金融服務等曾被認為是“最難開放的領域”，如今也正在向外資敞開大門。



在全球跨國投資低迷時，中國繼續成為投資熱土。數據顯示，2018年中國新設立外商投資企業6萬多家，同比增長69.8%；全年實際使用外資8856.1億元人民幣，創歷史新高。誠如南非約翰內斯堡大學博士巴索·恩曾澤所說，中國良好的營商環境和政策確定性對全球投資者有著巨大吸引力。



