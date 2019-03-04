韓國瑜召開兩岸工作小組會議　陳致中緊盯

高雄市長韓國瑜向兩岸工作小組與會人士握手致意，左為陳水扁之子陳致中。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月4日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜4日下午2時主持任內首次“兩岸工作小組”會議備受關注。3位副召集人，除2位副巿長葉匡時、李四川外，前高雄縣長楊秋興也以財團法人南方文慈基金會董事長名列其中。此外，四大台商協會長除廣州台商協會會長王慶祥未到外，上海台商協會會長李政宏、廈門台商協會會長吳家瑩、深圳台商協會會長陳忠和都親臨會議。



值得注意的是，陳水扁之子、高雄市議員陳致中並非兩岸工作小組委員，但也出現在會議現場。



吳家瑩接受中評社訪問表示，廈門、高雄具地理優勢，雙港航程也才5個多小時。廈門又有一帶一路優勢，高雄本身具農漁產品優勢，可連線廈門至一帶一路周邊國家，昨日兩會也暢談一帶一路，高雄應該把握機會。



對於多位台商會長進入高雄市政府兩岸工作小組的意義，吳家瑩表示，站在廈門立場如何促成兩地雙港論壇，協助高雄農漁產品經廈門行銷至中國大陸。現在全中國大陸水果最大吞吐量還是在廈門，如何推動是我們要努力的。吳家瑩讚韓國瑜及市府團隊對兩岸工作的抉擇非常正確，高雄應該搭著這樣的規劃好好發展。



此外，深圳台商協會會長陳忠和接受中評社訪問表示，站在台灣鄉親同胞角度，當然義不容辭要協助韓國瑜市長兌現其政見。深圳的優勢以及跟高雄的互補性值得期待。