“南國醒獅”印度巡演“圈粉”

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／素有“南國醒獅”美譽的廣東工人醒獅協會在印度為期4天的巡演3日圓滿落幕。這一入選中國首批國家級非物質文化遺產名錄的傳統舞獅表演技藝，短時間內在印度收獲廣泛贊譽和眾多“粉絲”。



2月28日，“南國醒獅”首演在孟買國家表演藝術中心舉行，同台演出的還有印度傳統的寶萊塢歌舞。鏗鏘的中國鑼鼓與曼妙的寶萊塢音樂，翻騰起舞的中國獅子和婀娜搖曳的印度舞蹈，輪番上台，交相輝映，博得觀眾的陣陣掌聲與喝彩。



印度觀眾普裡婭·潘迪在表演結束後告訴記者：“這是我第一次觀看舞獅表演，中國演員們的合作、熱情和力量令人印象深刻。”



廣東工人醒獅協會會長兼總教練趙偉斌介紹說，中國獅舞源於漢代，至今已有近兩千年的歷史。廣東醒獅屬中國獅舞中的南獅，是融舞蹈、音樂、武術、技巧等為一體的民間藝術和民俗傳統，象徵吉祥如意、興旺進步。每逢節日或重大活動，必有醒獅助慶，長盛不衰。2006年，廣東醒獅入選首批國家級非物質文化遺產名錄。



“我們的獅子造型威猛，色彩艶麗，舞動起來威風凜凜，而寶萊塢音樂和印度傳統歌舞熱情柔美，這樣的同台演出體驗很獨特，也很難得。”趙偉斌說。



劇院演出之外，“南國醒獅”還先後到寶萊塢電影工作室、當地中資企業和街頭商場展開巡演，每到一處都引來觀者如潮。



