馬克龍宣布法籍“伊斯蘭國”成員將在伊受審

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／隨著打擊極端組織“伊斯蘭國”的行動漸入尾聲，是否允許參加“伊斯蘭國”的本國籍人員回家，成為多個西方國家面臨的難題。



法國政府近日給出了最新解決方案。法國總統馬克龍與伊拉克總統薩利赫於當地時間2月26日在愛麗舍宮結束了為期兩天的會談。在會後的新聞發布會上，雙方領導人公布了13名法國籍“伊斯蘭國”成員的未來命運——他們將在伊拉克接受審判，而不是回到法國再面臨起訴。



薩利赫表示，13名法國籍“伊斯蘭國”成員是被“敘利亞民主軍”庫爾德武裝俘獲後，移交給伊拉克政府的。



據英國廣播公司（BBC）報道，13名法國人將受到參與恐怖主義活動的指控，根據伊拉克法律可能被判處死刑。



對於“伊斯蘭國”外籍人員來說，類似的情節在近期接連重演。



美國總統特朗普2月21日表示，他禁止阿拉巴馬州長大的“聖戰新娘”霍達·穆薩納返回美國。國務卿蓬佩奧隨後對穆薩納的美國公民身份發出質疑。今年24歲的穆薩納4年前用大學學費偷偷買了機票，取道土耳其抵達敘利亞後加入“伊斯蘭國”。她先後與來自澳大利亞、突尼斯和敘利亞的3名“伊斯蘭國”成員結婚。但如今，穆薩納和她18個月大的兒子正努力爭取回到美國。



