瓜伊多表示將返回委內瑞拉

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／委內瑞拉反對派成員、自封“臨時總統”的胡安·瓜伊多2日在厄瓜多爾說，他會回國。



瓜伊多2月22日不顧最高法院的離境禁令出國，先後在哥倫比亞、巴西、巴拉圭、阿根廷和厄瓜多爾逗留，為自己爭取支持。



他2日在海濱城市薩利納斯面見厄瓜多爾總統萊寧·莫雷諾，隨後告訴媒體記者，他將回國。他的發言人愛德華·羅德里格斯說，瓜伊多可能4日踏上返程。



就瓜伊多1月23日在委內瑞拉首都加拉加斯一場集會上宣稱就任“臨時總統”，委內瑞拉最高法院聲明，尼古拉斯·馬杜羅是憲法認定的總統。最高法院當月29日對瓜伊多採取限制措施，包括禁止他離境。



委內瑞拉最高法院法官胡安·卡洛斯·巴爾德斯2月26日告訴俄羅斯衛星通訊社，瓜伊多違反禁令出境，回國可能遭逮捕。



瓜伊多2月23日在鄰國哥倫比亞邊境城市庫庫塔鼓動支持者把美國提供的“援助”物資運入委內瑞拉，卻沒有能突破委內瑞拉軍方阻攔。委內瑞拉政府指認美方“援助”系顛覆圖謀，禁止物資入境。



反對黨聯盟2015年底贏得議會多數席位，繼而持續向馬杜羅政府發難。瓜伊多今年1月5日出任議會主席。最高法院2017年初裁定，議會處於非法狀態，所作決定一概無效。



（來源：新華網）