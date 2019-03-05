林阳乙：台南無黨會在韓、柯間做選擇

台南市議會無黨團結聯盟總召林阳乙。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月5日電（記者 趙家麟）針對2020大選，台南市議會無黨團結聯盟總召林阳乙4日接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲人馬也已經在各地積極接觸、部署。接觸對象主要包括無黨民代，還有民進黨內非新潮流系的淺綠人士。2020若是三足鼎立，台南無黨團結聯盟14席市議員應不會挺民進黨蔡英文了，而會在韓國瑜、柯文哲之間做選擇。



林阳乙，1961年生，遠東科技大學畢，兩屆台南市議員，縣市合併前曾連任4屆的永康市民代表，主要經歷有台南市藥劑生公會常務理事、林氏宗親會理事等。



林阳乙表示，目前的各家媒體的民調顯示，柯文哲的民調領先民進黨尋求連任的蔡英文與中國國民黨的前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、現任黨主席吳敦義等人。但若國民黨籍高雄市長韓國瑜加入民調一起評比，韓又超越柯、打趴藍綠白各路熱門參選人。



他認為，柯文哲是政治頭腦非常清楚的人，柯的人馬現在已經開始在各地方接觸，對象主要包括無黨民代，還有民進黨內非新潮流系的淺綠人士。



林阳乙表示，韓國瑜如果沒有參選2020年大選，這一局鐵定被柯文哲拿走，但目前看來，藍營各地都要拱韓參選，韓參選的機會愈來愈高，未來若形成韓國瑜、柯文哲、蔡英文對決，將會是歷來最精彩的一場大選。



他說，柯文哲的最大優勢，在於柯擁有很高比例的年輕族群選票。“我的孩子、服務處的助理，多數都很欣賞柯文哲。”特別是柯文哲日前訪問以色列時說“在台灣當兵都在浪費時間”，在地方年輕族群得到很大的共鳴與迴響。



林阳乙表示，柯文哲最大挑戰與劣勢在於沒有組織。民進黨、國民黨都有組織系統，蔡英文還擁有執政的優勢，柯文哲沒有政黨，在陸軍動員方面的確是比較吃虧。沒有政黨補助金，對柯投入大選、串連各地“立委”一起作戰，在財務後勤補給資源上，會有困難。





但林阳乙認為，柯文哲很清楚自己的處境，目前積極與各地無黨民代接觸。依柯的人氣，投入2020年大選所需要的連署人數絕對沒問題，此外，國、民兩黨給許多人“政黨利益大於國家利益”的負面印象，柯不組黨，也未必都不好。



他指出，民進黨在3月就要展開初選作業，蔡英文尋求連任應已確定；柯文哲方面，對大選的問題，先前提到要到6月再說；但現在柯陣營最新說法是最遲9月宣布參選。

