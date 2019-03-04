韓國瑜宣布：3月22至28日訪港澳及深圳

高雄市長韓國瑜今日下午主持任內首次“兩岸工作小組”會議。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月4日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜今日下午主持任內首次“兩岸工作小組”會議並公布3月22至28日將出訪港、澳及深圳等地，還向陸委會喊話強調將恪遵相關法令規定，請陸委會放心。韓強調，高雄市會配合新南向政策，並加強“南南合作”，除加強對大陸招商之外，對於新南向國家也會積極爭取各種跟合作機會，“不會把雞蛋放在同一個籃子”。



韓國瑜今日舉行兩岸工作小組會議，產官學界齊聚，熱鬧滾滾。



在閉門會議之前，韓國瑜致詞長達7分多鐘，並在開頭強調，自己上任高雄市長不到月餘，陸委會主委陳明通便造訪，代表陸委會在高雄兩岸關係中扮演的角色非常重視。高雄希望在南台灣扮演領頭羊的角色。



韓國瑜說，今天會議包括所有委員、顧問，大家公開可集思廣益，在未來南台灣兩岸經貿上能有策略性的構想，歡迎踴躍發言。根據“財政部”2019年1月資料顯示，台灣跟中國大陸出口金額高達153億美元，台灣跟中國大陸的經貿交流狀況與交往現象絕對不能視而不見。目前兩岸官方交流出現停滯，兩岸兩會也停止協商，民間多少受到衝擊。



韓國瑜認為，陸客不來對高雄相關產業與投資影響深遠，過去這段時間兩岸關係不穩定，兩岸經貿交流也受到波及。他認為政治事務不應該影響其他交流活動，也相信大多數台灣人民希望兩岸走向和平。雖然目前中央對兩岸關係的主張有點不一樣，但應該透過、把握各種交流，促進雙方之間歧異還是要透過溝通縮小。



韓國瑜語重心長表示，如果我們認為追求和平的方向是一致的，我們需要拓展經貿範圍，跟大陸、東南亞甚至全世界，保持開放心胸積極促成內外經商條件，將高雄優質的農漁產品外銷，提升產值。



韓國瑜舉鳳梨為例說，高雄主要外銷中國大陸的農產品，從2013年的124公噸（260萬元）至2018年的2642公噸（6762萬元），這成長是非常明顯的。高雄水果在大陸市長有非常大需求。



韓國瑜話鋒一轉表示，從他執政以來，“中央政府”對他的兩岸質疑，他也一再重申，中央、地方的權責分際他非常清楚。地方政府最關注關鍵在民生經濟，有關涉及中央部會權責，高雄市不會去碰。一方面高雄加強跟大陸互動，同時跟東南亞及其他國家經貿合作交流並行。高雄市會配合新南向政策，並加強“南南合作”，除加強對大陸招商之外，對於新南向國家也會積極爭取各種跟合作機會，“不會把雞蛋放在同一個籃子”。



韓國瑜說，因應美中國際情勢，應該把握台商回流契機，希望中央有關機構可以提供相關協助，讓高雄有更多產業用地供台商使用，引領台商回流、投資高雄。



韓國瑜說，為促進兩岸經貿交流，高雄市預計今年3月22日至28日出訪香港、澳門、深圳，進行城市交流，也爭取更多“貨出去、人進來”的商機與契機。



韓國瑜重申，高雄市出訪中國大陸的行程會遵照中央現行相關法令規定，請陸委會放心。也請中央部會給高雄市最大的支持與鼓勵。讓高雄邁開大步走出去，迎接更多機會，成就更美好的高雄。