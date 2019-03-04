楊秋興向蔡政府喊話　多支持高雄兩岸交流

楊秋興接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後成立的“高雄市政府兩岸小組”今天下午召開首次會議，擔任副召集人的前“行政院政務委員”楊秋興會前受訪表示，接下這份職務後短短一周就收到來自各方對兩岸城市交流的期待，會議中將一一提出。他也強調，地方政府只是交流的執行面，主要針對農漁產品做生意買賣，跟“中央”政策不會有所抵觸，反倒是“中央政府”更應該多給予協助、支持。



韓國瑜上任後成立的“高雄市政府兩岸小組”，今天進行首次會議，由召集人韓國瑜主持會議，副市長葉匡時、李四川和前高雄縣長、財團法人南方文慈基金會董事長楊秋興3人並列副召集人。深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會會長王慶祥、廈門台商協會會長吳家瑩、上海台商協會會長李政宏並列委員。不過王慶祥今天未到場。



楊秋興提早20分鐘就到會場簽到，他在媒體採訪時表示，接受韓市長邀請後這段期間，收到來自各方的意見，紛紛表示希望在農漁特產及觀光旅遊的部分能夠對接，連青年團體及藝文團體都表達能夠多多交流，發揚台灣的“國粹”，促進文化交流。



楊秋興提到，上個月也有台商提出希望能跟海南島遊艇港進行接觸，當地有600個遊艇泊位，但目前空蕩蕩，加上台灣是遊艇製造王國，若未來可以對接，將可帶來龐大商機。



媒體詢問是否擔心高雄市兩岸交流會跟“中央”兩岸政策產生抵觸？楊秋興表示，地方政府只是交流的執行面，主要針對農漁產品做生意買賣，跟“中央”政策不會有所抵觸，反倒是“中央政府”更應該多給予協助、支持。



楊秋興強調多交流對兩岸發展來說是好的，他認為城市交流更應該支持，創造雙贏，這是一件好事。



韓國瑜上任後成立的“高雄市政府兩岸小組”今天下午召開首次會議，目的是要加強城市交流，並讓高雄貨出得去。而且關於3月訪陸的行程，韓國瑜也在致詞時宣布3月22日至28日要訪香港、澳門與大陸深圳、廈門等城市，總共7天。