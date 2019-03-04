韓國瑜：盼高雄在南台灣扮演區域領頭羊

韓國瑜召開任內首次兩岸工作小組會議。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月4日電（記者 高易伸）高雄市政府兩岸小組今日召開第一次會議，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜表示，希望高雄在南台灣扮演區域領頭羊的角色，就兩岸事務議題，進行討論與經驗交流，盼公開透明的會議能夠集思廣益，提出讓兩岸經貿互動上有助益的策略性構想。



韓國瑜提到兩岸關係問題強調，自己了解中央與地方權責分際，地方首長職責為改善民生與經濟問題，而台灣與中國大陸的經貿關係現今已十分密切，對於此情形不能視而不見。高雄除努力加強與中國大陸南方城市及東南亞和其他國家的城市經貿文化交流，並促成更多的產品外銷實績，實質提升市民生活。



韓國瑜強調，這次兩岸工作會議也敦請中央有關部會，因應美中國際貿易情勢，應該挹注回流台商更多資源或配套措施，例如在高雄，可以提供更多的產業用地吸引回流使用，好把握這一波台商回流投資高雄的機會。



韓國瑜也宣布今年3月22至28日將率團出訪香港、澳門、深圳及廈門等地，赴陸行程一切遵照中央現行相關法令規定，請陸委會放心，並請相關部會能給予高雄最大支持協助，共同成就更好的高雄。



高雄市府兩岸工作小組成員包括：召集人高雄市長韓國瑜，副集人有3人，包括副市長葉匡時、李四川、財團法人南方文慈基金會董事長楊秋興；委員則有高雄市教育局長吳榕峰、經發局長伏和中、觀光局長潘恒旭、農業局長吳芳銘、新聞局長王淺秋、研考會主委李銘義、深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會長王慶祥、廈門台商協會長吳家瑩、上海台商協會長李政宏、淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳、中國文化大學社科院院長趙建民、高雄師範大學校長吳連賞、中山大學政治經濟學系教授辛翠玲、前“監察委員”葉耀鵬、高雄市農會理事長蕭漢俊、前“立委”黃良華、高雄區漁會理事長謝龍隱、財團法人大揚教育基金會董事長侯彩鳳、自由車協會理事長林良濱、智崴科技董事長黃仲銘、東台精機董事長嚴瑞雄、南六企業董事長黃清山等人。