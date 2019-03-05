中評現場：港區政協暢談大灣區發展

全國政協香港53組成員在北京華彬費爾蒙酒店舉行小組會議（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）3月4日上午，全國政協香港53組成員在北京華彬費爾蒙酒店舉行小組會議。會議由全國政協常委唐英年主持，小組成員共同審議政協工作報告，並討論提案情況。



由於《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台不久，今年的政協工作報告中提到粵港澳大灣區的內容備受關注，來自香港的政協委員們昨日亦在小組會議上暢談大灣區建設及發展機遇。



全國政協委員、香港民建聯主席李慧琼說，汪洋主席要求委員對大灣區建設獻言獻策，希望促進青年交流，這為港區政協委員未來短中期的工作明確了方向。大灣區的發展標誌著“一國兩制”的發展進入新時代，香港與內地的關係由過去的分隔到現在的融入，由被動化為主動。



李慧琼建議，第一，建議未來在大灣區成立顧問團，邀請各界有才能有熱情的香港同胞擔任顧問，為大灣區發展建言獻策。第二，建議粵港澳三地政府協商設立一站式的大灣區資訊平台，以整合不同資訊，協助香港企業或者個人到內地生活、工作等方面，吸引更多香港青年參與大灣區建設，把握機遇；第三，建議政協委員就如何促進年輕人融入大灣區作專題調研；第四，建議在大灣區內建立“港人社區”，讓香港年輕人到內地工作有回家的感覺。