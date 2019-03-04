馬英九表態支持　朱立倫高調PO合照

朱立倫在臉書放上與馬英九一起欣賞畫展的照片。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北3月4日電／中國國民黨2020初選方式拍板定案，馬英九3日與前國民黨主席朱立倫一同出席畫家張可芸畫展時意有所指的表態支持，朱稍後也高調在臉書PO出與馬英九一起欣賞畫展的照片，宣示獲馬加持。



馬英九昨日被問到是否支持朱立倫時表示，一開始就支持朱立倫，當時朱擔任“行政院副院長”，還是他找朱來的。但是對於是否支持朱參選2020到底，馬英九則笑而不答。