蔡冠深兩會答中評　建言“兩制”台灣方案

全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）2019年全國兩會正在北京舉行。全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深在京接受中評社記者採訪時表示，從經濟發展角度來講，台灣應該參考香港成功實踐“一國兩制”的案例。



“香港有很多台灣投資人，通過投資將貨品經香港賣到台灣。他們為什麼選擇來香港投資？就是因為香港這一全球最自由經濟體具有很多優勢。”蔡冠深對中評社說，作為世界金融中心、貿易中心、航運中心，香港之所以能取得這樣的成績，正是因為“一國兩制”，香港是在“一國”之下，發揮著“兩制”優勢。如果沒有“一國兩制”，香港就與內地其他城市一樣沒有特色；如果沒有“一國兩制”，香港就沒有今天。



蔡冠深還談到，今年兩會他提交了兩份關於粵港澳大灣區建設的提案。



第一份提案的主題是粵港澳三地共同治理大灣區海洋污染。蔡冠深認為，香港和澳門在積極融入國家發展大局的過程中，是共同打造優質美麗海灣，提升粵港澳生活空間品質，保障生態空間價值的參與者和受益人。目前粵港澳大灣區海洋環境保護存在一些問題，一是統籌不足；二是開發粗放；三是環境堪憂。



因此他建議，粵港澳大灣區的海洋污染治理需要政策、科技、對外合作和資本等多方面支撐。



第二份提案的主要內容是創新體制機制，充分發揮地方政府、中國環境科學研究院和粵港澳地區企業家等各方優勢，推進大灣區綠色發展。



蔡冠深提出，目前珠三角地區生活污染和工業污染相互疊加，復合污染等問題已逐步顯現，相對而言，區域內香港、廣州和深圳等大灣區核心城市科技創新基礎較好，但生態環保科研力量分散，整合程度不高，更缺乏依託國家重大科技項目機制下的核心成果轉化和落地，各級單位和部門之間缺乏聯動和合作機制，環境污染系統化治理難度較大。



為此蔡冠深指出，應由地方政府、中國環境科學研究院、粵港澳企業家聯盟牽頭，充分發揮地方政府在政策制定和監管方面的職能優勢，環科院在理論支撐和技術研發創新方面的優勢、粵港澳大灣區在經濟發展、高端人才和國際交流的優勢，以及企業家聯盟在金融資本支持和對外合作方面的優勢，共同推進粵港澳三地綠色發展。



（中評社報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽 後援實習記者：張磊）



