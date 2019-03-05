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輝眼看兩岸：國台辦主任劉結一的上海台企行
http://www.CRNTT.com   2019-03-05 00:30:25


劉結一參觀在滬台企威盛電子（中評社　輝哥手機攝）
　　中評社上海3月5日電（作者　輝哥）2月26日，國台辦主任劉結一在上海走訪調研了部分知名台資企業。本次劉結一的上海之行主要實地考察了台灣日月光集團、台灣威盛電子（上海）有限公司，還與當地台商、台灣青年代表展開了座談交流，詳細了解他們在上海投資興業、就業創業的情況，鼓勵他們為兩岸融合發展做出更多的貢獻。

　　目前，上海正積極落實“惠台55條”舉措，相信隨著政策紅利的不斷釋放，將有更多的島內企業和青年來滬發展，走出一片新的天地。
 


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