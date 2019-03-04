脫歐或推遲至六月　英國政府內部產生分歧

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／愛爾蘭《星期日獨立報》援引一位匿名部長的話稱，愛爾蘭總理瓦拉德卡告訴內閣成員，英國脫歐的日期“非常有可能”從3月29日推遲到6月。



據路透社3月3日報道稱，這位部長對記者說：“總理私下里跟我們講，推遲到6月非常有可能。”



瓦拉德卡的發言人沒有就此事發表評論。



另據路透社3月3日報道稱，英國司法部國務大臣羅里·斯圖爾特3月3日對天空新聞頻道說，如果議會本月晚些時候否決首相特雷莎·梅的脫歐協議，英國就可能被迫將脫歐最後期限推遲。



報道稱，梅承諾要在3月12日前將修改後的協議提交議會，如果議員們否決該協議，他們就將對是否無協議脫歐，或者是否延長《里斯本條約》第50條的談判期限進行表決。



“我認為我們可能會被迫延長《里斯本條約》第50條的談判期限，”斯圖爾特在被問及如果梅的協議遭否決他會作何選擇時說，“議會似乎無法對‘無協議’形成多數支持。”



又據路透社3月3日報道稱，英國反對黨工黨的財政政策發言人約翰·麥克唐奈3日說，工黨不想進行二次脫歐公投，卻因為首相梅的談判時間所剩無幾而不得不接受。



工黨方面說，它支持二次公投是為了阻止“無協議脫歐”和“梅的協議通過”這兩種局面的出現。在離3月29日脫歐期限不到一個月的背景下，梅提出的協議還沒有獲得議會批准。



另據路透社3月3日報道稱，英國國際貿易大臣福克斯3日表示，由於歐洲議會選舉將至，歐盟不可能允許英國長時間推遲脫歐進程。



福克斯稱，英國仍然“完全有可能”如期在3月29日脫歐，但可能有必要延長《里斯本條約》第50條規定的談判期，以實現順利脫歐。



報道稱，英國首相特雷莎·梅曾表示，任何延期都不應超過6月末。



當被問到如果歐盟要求21個月、甚至兩年的長時間延期時會作何反應，福克斯對英國廣播公司電視台稱：“我會很意外，因為我認為這實際上不大可能。”



（來源：參考消息網）