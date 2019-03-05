連家軍？徐弘庭：連勝文專注支持年輕人參選

徐弘庭。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）2018九合一選舉落幕後，中國國民黨前主席連戰之子、黨中央委員連勝文動向受到關注。國民黨中常委、台北市議員徐弘庭接受中評社訪問時表示，就他的理解，連勝文親自參選“立委”的機率不大、不太可能，連目前比較專注在支持、鼓勵年輕朋友出線代表國民黨參選民意代表。外界解讀“連家軍”的角度太過狹隘，我們希望的是讓國民黨更接年輕世代的地氣，改變世代矛盾的問題。



去年九合一選舉，連勝文全台輔選，連系子弟兵徐弘庭、黃健豪、張斯綱都當選議員。此外，連勝文強力輔選的青壯派包括李明賢、闕枚莎、王鴻薇、陳炳甫、李柏毅、陳明義、陳偉杰、耿葳，“連家軍”共11位當選議員。



2018九合一選舉落幕後，連勝文曾拋出資深“立委”轉不分區，青壯世代角逐區域“立委”的主張，日前也推薦“連家軍”成員之一、律師簡榮宗出馬要在新北市汐止區挑戰前時代力量主席、現任“立委”黃國昌，令外界好奇“連家軍”的下一步動向。



1982年生，現年37歲的徐弘庭說，外界現在看“連家軍”的角度太過狹隘，應該看背後是為什麼“連家軍”要出來？在2018九合一選舉中，我們支持很多年輕議員候選人，而無論在台北市、新北市或台中市，都有不少人順利當選，我們是在複製一件事情，就是希望讓國民黨更能夠接年輕世代的地氣，希望透過民意代表年齡層的下降，讓量變帶動國民黨質變。



徐弘庭舉例說，假設台灣40歲以下的人口佔三分之一，那回過頭來看40歲以下的民意代表有多少，在“立委”席次中搞不好連3%都不到，這就是一個問題，若我們認為台灣有嚴重的世代矛盾問題必須解決，最好的處理方式就是靠量變帶動質變。無論是台灣也好、或是國民黨內的狀況也好，這件事情都非常重要，所以我們鼓勵很多年輕人出來。

