深耕兩岸交流一線　政協委員張百良答中評

第十三屆全國政協委員、全国台联副会长、辽宁省台联会长张百良（中评社 海涵摄） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）全國台聯副會長、遼寧省台聯會長、第十三屆全國政協委員張百良日前接受中評社記者的採訪，就兩岸交流談一些看法。



深耕兩岸交流多年，張百良告訴記者，台聯主要做台灣人民工作，這是其核心和主要任務。在兩岸交流的過程中，台聯具有很多優勢。作為“台灣同胞聯誼會”，台聯和台灣的鄉親、社團有著廣泛的接觸。



在1月2號舉行的《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，習近平總書記鄭重倡議，“在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。”



台聯在促進兩岸民主協商的過程中將會發揮什麼作用？張百良表示，鑒於台聯同台灣的鄉親和社團的廣泛接觸，台聯首先要把習近平總書記的講話精神向所接觸到的這些台胞進行宣傳，使他們了解大陸的對台政策。而在這個了解過程中也促進台灣同胞在一起共同協商“一國兩制”台灣方案的內容。“一國兩制”台灣方案的產生不會是一蹴而就的，是在同台灣人民的交流過程中、在兩岸一家親的基礎之上逐漸交流，逐漸協商、漸進發展完善形成的。



“‘一國兩制’具有很大的優越性，”張百良表示，“一國兩制”的提出是充分考慮到台灣人民所處的社會環境，考慮到了台灣人民的需求和心願。當然，這也在某種程度上反映了世界民主的方向和中國的制度自信。在“一國兩制”的具體實踐中，港澳先走一步。對於台灣來講，港澳模式中有一部分是可以借鑒。

