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安峰山：歡迎韓國瑜赴港澳深廈四地參訪
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2019-03-04 17:30:03
國台辦新聞發言人安峰山（中評社圖片）
中評社北京3月4日電／國台辦發言人安峰山3月4日應詢表示，高雄市長韓國瑜擬於3月22日至28日率高雄市參訪團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，開展交流合作。我們歡迎並支持在堅持“九二共識”基礎上開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉。
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