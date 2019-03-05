中評關注：今年將出台這幾項新法律

张业遂回答记者提问（中评社 徐梦溪摄） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議於3月4日在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人張業遂在回應記者問題時介紹了今年重點推進的四方面立法工作，並表示今年的立法計劃已經初步擬訂，將根據本次大會代表們提出的意見修改完善後及時公布。



張業遂坦言，2019年的立法任務的確非常重。黨和國家事業的發展、人民群眾對美好生活的期待和全面依法治國的要求，對立法工作提出了新課題、新任務。



今年，全國人大常委會將堅持科學立法、民主立法、依法立法，著力提高立法的質量，加快立法工作步伐，集中力量落實好黨中央確定的重大立法事項，重點是推進四個方面的立法工作：



第一，抓緊制定修改深化市場化改革、擴大高水平開放急需的法律。除外商投資法外，還將修改土地管理法、專利法、證券法，制定資源稅法等。



第二，加快保障和改善民生、推進生態文明建設領域的立法。包括抓緊審議民法典各分編草案，繼續審議基本醫療衛生與健康促進法草案、疫苗管理法草案和藥品管理法修正草案。制定長江保護法，為保護長江提供堅強的法制保障。



第三，加強國家安全、社會治理領域的立法。制定出口管制法、數據安全法、生物安全法等，提高防範和抵禦安全風險的能力。制定社區矯正法、退役軍人保障法、修改刑法等，為加強和創新社會治理提供法律支撐。



第四，完善國家機構組織有關法律制度。修改全國人民代表大會組織法和議事規則等，完善人民代表大會制度。繼續審議法官法、檢察官法修訂草案。深化司法體制改革。制定政務處分法，健全國家監察體制。



最後，張業遂表示，今年的立法計劃已經初步擬訂，將根據本次大會代表們提出的意見修改完善後及時公布。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）

