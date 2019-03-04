陳致中出席兩岸小組會議　要韓勿陷以經促統

高雄市議員陳致中。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月4日電（記者 高易伸）高雄市兩岸工作小組4日舉行首次會議，會中聚焦為高雄低迷已久的經濟尋求更多活路，並希望在維持友善、和平的兩岸關係下，為高雄農漁產品尋找更多外銷通路。列席的民進黨議員、陳水扁之子陳致中會後接受中評社訪問表示，拼經濟大家樂觀其成，但韓國瑜如何不落入“以經促統”的情況，考驗其智慧。



民進黨高雄市議員今日列席高雄市兩岸工作小組的議員不多，僅陳致中、黃文益、林智鴻、韓賜村、黃秋瑛、李雅慧等6人出席。民進黨議員會中發言呼籲韓國瑜跟對岸進行任何形式的協議必須根據“兩岸人民關係條例”5之1條規定，須事先得到陸委會授權。



陳致中表示，民進黨團提醒韓市長及市政府要注意，不要到時候中央與地方不同步調，或演變為中央地方大戰，這樣就划不來。



高雄市在韓國瑜主政下兩岸工作小組似乎有了新氣象，未來是否擔心此模式會衝擊民進黨的兩岸路線與2020大選？



陳致中向中評社表示，高雄市兩岸工作小組的定位在農漁產品行銷，建立定期平台與機制，這定位在於城市交流與經濟發展下，拼經濟可以讓高雄市民生活過得更好，大家樂觀其成，但須注意到“中國不是吃素”的，對岸在經濟事務上會不會把“政治議題置入在經濟交流之內？”譬如習五條、一中原則或一國兩制等，當對岸把這些加進來時，一切就會變得不單純。因此這考驗韓國瑜市長智慧，如果韓落入對岸“以經濟促成統戰”的情況，這個我們當然會反對。



陳致中表示，今日高雄市兩岸工作小組會議有邀請議員列席，會中也有農業局、“觀光局”、經發局的報告。會中他舉手發言指出，民進黨團希望邀請兩岸工作小組每個會期起碼一次至議會進行專案報告與質詢，希望落實民意上的監督，也希望所有關於高雄市兩岸工作的決策能公開透明，讓市民大眾檢驗，並跨黨派一起為高雄的經濟發展、城市交流來努力，因此這是好事。