新北補選民調：藍鄭世維40%綠余天36%

鄭世維(左)與余天(右)。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／根據TVBS民調中心最新調查顯示，3月16日的新北市三重區“立委”補選，有65%民眾表示會去投票（42%一定會，23%可能會），9%不一定，另外26%表示不會去投票。在候選人知名度方面，高達99%民眾表示知道民進黨候選人余天，比例高於中國國民黨候選人鄭世維的82%，只有20%表示知道無黨籍候選人蘇卿彥。而有投票意願的民眾中，目前國民黨鄭世維的支持度較高為40%，民進黨余天為36%，雙方差距僅4個百分點，另外無黨籍蘇卿彥支持度只有3%，明顯落後國、民兩黨候選人，另外有21%尚未決定支持對象。



新北市“立法委員”第三選區缺額將於3月16日進行補選，民進黨推派前“立委”余天出馬競選，而國民黨則徵召鄭世維參選，另外還有無黨籍的蘇卿彥投入補選。



民調交叉分析發現，鄭世維在20-29歲民眾中有45%支持度，領先余天的35%一成，而蘇卿彥支持度為12%；鄭世維在40-49歲及50-59歲選民中，皆獲得48%支持度，高於表示支持余天的31%及39%。余天在30-39歲民眾中獲得41%支持度，略領先鄭世維（35%）6個百分點；余天在60歲以上選民中有35%支持度，也略高於鄭世維的31%，但有33%未決定支持對象。



教育程度方面，國中以下學歷民眾有36%支持余天，領先鄭世維的25%一成左右，但有39%沒有決定支持對象，高於其他教育程度。高中職有49%支持鄭世維，35%支持余天，兩人差距一成以上，15%未決定支持對象；大專以上有47%支持鄭世維，也有38%支持余天，6%支持蘇卿彥，10%沒有表示意見。



在政黨認同度方面，民進黨認同者支持余天的比例達85%，國民黨認同者有高達87%支持鄭世維，顯示國、民兩黨認同者票源已高度凝聚；而中立選民有32%支持鄭世維，也有30%支持余天，兩人差距只有兩個百分點，另外有34%未決定支持對象，中立選民流向將是勝負關鍵。



本次調查是TVBS民意調查中心於2019年2月25至27日18：30至22：00進行的調查，共接觸1,176位20歲以上新北市“立委”第三選區民眾，其中拒訪為120位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1,056位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。