中評兩會專訪：葉國謙談大灣區大空間

港區全國人大代表葉國謙（中評社 金裕超攝） 中評社香港3月9日電（記者 郭至君 金裕超）《粵港澳大灣區發展規劃綱要》在今年全國兩會前出台，引發香港社會一片熱議。中評社記者日前專訪了港區全國人大代表葉國謙，他就粵港澳大灣區給香港帶來的機遇等問題闡述了自己的觀點。以下是專訪全文：



中評社記者：《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，您怎樣評價這份規劃綱要？令您印象最深的部分是？它可以為香港提供怎麼樣的發展機遇？



葉囯謙：這份綱要是規劃性的，包含了方方面面，我最深刻的當然是講香港的方面，香港本身要如何的站位，特別是將香港、澳門、廣州、深圳提為粵港澳大灣區的四個引擎之後。綱要裡對香港的定位是清晰的，很清楚的講明白了香港可以發揮怎樣的優勢去推動大灣區的發展。我感覺，整份綱要裡所闡明的香港的角色，在大灣區11個城市之中，仍然是比較具有主導性的。我們可以以香港為本位，與廣州、深圳、中山、佛山等城市發展的重點相結合，香港比較明顯的特點是服務業強，那可能內地城市例如佛山則是製造業強，那兩者如何結合，打開出口市場，就是可以商議的。只要大家把握機遇，對準方向，這個空間是很大的。



中評社記者：有些聲音說《規劃綱要》中是“香港被規劃”，特首林鄭月娥已經反駁了這種說法，您認為香港為何會有這種聲音出現？



葉國謙：香港的經濟是自由經濟，內地則是規劃經濟，這是事實存在的。那會不會因此像一些人所說，香港在大灣區之下就“被規劃”了呢？我認為，一些人這樣想是對香港目前的制度的不瞭解或者不認識。綱要是一個中央政府制定的高層決策，港澳特首都是綱要制定隊伍其中的成員。現在在大灣區，一國下面有“兩種制度，三種貨幣，三種關稅”，這是目前世界上其他灣區（如東京灣區、紐約灣區）所沒有的，這也正是我們的優勢。在整個綱要設計和構思之中，絕對只有強化一國兩制之下發揮自由經濟體優勢，而不會在過程之中將自由經濟制度“吞掉”，這點是清晰的，我覺得“被規劃”這種想法是無知或者說是別有用心。大灣區人口有7000萬，大約1萬5千億元的GDP，這是一個非常大的實體經濟，我們應該看到這個事實。

