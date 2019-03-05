徐弘庭：初選制度未定前　吳敦義應少說話

徐弘庭。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2020黨內初選，黨主席吳敦義稱“不排除徵召可能性”，引發爭議。國民黨中常委、台北市議員徐弘庭接受中評社訪問時表示，這句話“只能放在心裡，不能拿出來講”。他個人不贊成還有類“換柱”的事情發生，若選情急迫到需要徵召，必須是社會氛圍高度期待國民黨這麼做，民眾的接受度才比較高。他也直言，黨中央在提名作業上非常不進入狀況，一些處理方式，幾乎是減分的。在初選制度未定前，希望黨主席吳敦義能夠少對制度說話。



1982年生的徐弘庭畢業於東吳大學政治系，曾任前“立委”周守訓特助，2008年連勝文出任悠遊卡公司董事時，徐弘庭被聘為特助，是連的重要幕僚。徐弘庭曾任國民黨第一屆青年團副總團長，現為國民黨中常委，並在2018年成功連任第二屆市議員。



吳敦義日前表達，國民黨中常會最終初選規則是民調七成、黨員投票三成的方式進行，但也稱“不排除萬分之一徵召的可能”，引起各界議論。徐弘庭接受中評社訪問時表示，在初選進行式的時間點上，“只能放在心裡，不能拿出來講”，國民黨在上次選舉面臨“換柱”風波，要跟支持者或黨代表們說我們不擔心“換柱”事件再發生，這是不可能的，對國民黨並不好。



徐弘庭說，國民黨現階段最大的問題，就是要把徵召的特例寫入制度，現在最重要的事情是把既有初選程序走完，假設到時候選情、社會氛圍急迫到需要發生換柱2.0，聲音也應該是要由下而上，而不是由上頭說出“徵召”的話，“我們不能因為這次的個案，就開始討論要變成制度化”，若變成制度化，在第一階段初選就沒有人會尊重，也沒有人會認真去競爭。



徐弘庭認為，黨中央在提名上非常不進入狀況，不只是2020初選，“立委”提名也是相同的狀況，一些處理的方式，從社會大眾角度來看，幾乎是減分的。在初選制度還未定前，希望黨主席能夠少對制度說話，雖然吳敦義擔任黨主席絕對有權力針對制度談話，但外界已視吳為潛在2020人選，民眾認為吳有利害衝突的問題，這是吳需要理解的，任何發言都要非常小心，否則對國民黨都是傷害。



被問到國民黨屆時啟動徵召，還經得起再一次的換柱2．0嗎？徐弘庭認為，他個人不贊成已經有正常程序產出的人選後，還要用類換柱的方式做這樣的事情，但仍有賴於當時的社會氛圍決定，“國民黨經不經的起再次的換柱風波，取決於民眾的支持度”，所以他才說徵召的聲音必須是由下而上，當年換柱的氛圍並不是基層的聲音，後座力影響才非常大，當社會氛圍希望國民黨徵召時，社會的接受程度才會比較高。

