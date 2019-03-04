台南補選民調：藍謝龍介38%綠郭國文26%

謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／根據TVBS民調中心最新調查顯示，3月16日的台南市第二選區“立委”補選，戶籍設在此選區的民眾中，有72%表示會去投票（43%一定會，29%可能會），8%民眾表示不一定會去投票，有20%表示不會去投票。假如明天就是投票日，目前以中國國民黨謝龍介支持度最高為38%，其次為民進黨郭國文為26%，謝龍介領先郭國文12個百分點，無黨籍陳筱諭支持度也有13%，排名第三，其餘三位無黨籍候選人支持度則均不到0.5%，另外23%民眾未決定支持對象。



台南市“立委”第二選區缺額將於3月16日進行補選，民進黨徵召前“勞動部次長”郭國文代表參選，國民黨則推派市議員謝龍介參選，而陳筱諭則退出民進黨，以無黨籍身分自行參選。此外，還有無黨籍楊曉如、吳炳輝、徐國棟等人參選。



本次民調交叉分析顯示， 20-29歲年輕選民有29%支持陳筱諭，同時也有29%支持郭國文，高於支持謝龍介的24%。其餘年齡層則均是以謝龍介的支持度最高，30-39歲、40-49歲及50-59歲對謝龍介支持度均在四成以上，60歲以上民眾則有31%支持謝龍介，26%支持郭國文，同時也有34%未決定。



地區方面，謝龍介在新市區的支持度達42%，高於其他地區；而在麻豆區的支持度較低，為33%，但仍領先其他候選人；在佳里西港地區支持度則為35%，僅領先郭國文（33%）兩個百分點，是兩人差距最小的地區。郭國文在佳里西港地區的支持度高於其他地區，在玉井楠西地區支持度僅為16%，低於其他地區。而陳筱諭在麻豆區的支持度達20%，高於其他地區，但仍落後謝龍介及郭國文。



教育程度方面，國中以下教育程度選民有26%支持郭國文，與謝龍介的25%相當，而高中職及大專以上教育程度選民對謝龍介的支持度均在四成五以上，領先郭國文的幅度達兩成左右。



在政黨支持度方面，民進黨認同者，有60%支持郭國文，13%支持陳筱諭，12%支持謝龍介。國民黨認同者對謝龍介支持度達89%，表示支持郭國文的比例僅為4%；中立選民則有38%支持謝龍介，14%支持郭國文，同時也有14%支持陳筱諭，但也有32%尚未決定支持對象。



台南市“立委”第二選區的民眾，對國民黨參選人謝龍介的喜好度為40%（11%非常喜歡，29%還算喜歡），不喜歡的比例為21%（12%不太喜歡，9%很不喜歡），另外39%沒有表示意見。而民進黨參選人郭國文的喜好度則為31%（7%非常喜歡，24%還算喜歡），較謝龍介的喜好度低，不喜歡的比例為19%（12%不太喜歡，7%很不喜歡），另外有半數（51%）選民無法評價，顯示選民對郭國文的認識可能較少。



本次調查是TVBS民意調查中心於2019年2月21至25日18：30至22：00進行的調查，共接觸1,258位20歲以上台南市“立委”第二選區民眾，其中拒訪為180位，拒訪率為14.3%，最後成功訪問有效樣本1,078位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後兩碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。