韓國瑜3月下旬訪陸 訂貨賣出去等三目標

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後召開首次“高雄市政府兩岸小組”會議，經過長達兩小時的會議，他僅總結所有人都有共同的目標就是“高雄發展起來”，另外他也在會中宣布本月22至28日將訪陸，但僅公開內容仍是以農漁產簽約、吸引觀光客、青年交流3個原則為主。



“高雄市政府兩岸小組”由韓國瑜擔任召集人，副市長葉匡時、李四川及前高雄縣長楊秋興3人並列副召集人，另外深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會會長王慶祥、廈門台商協會會長吳家瑩、上海台商協會會長李政宏等4位台商會長也在名單內，成員總共27人，同時開放議員以顧問身分進場。



經過長達兩個多小時的會談，韓國瑜步出會場接受媒體採訪，針對韓國瑜在致詞時公布將於3月22日到28日訪陸，出訪內容也成為媒體首要問題。



韓國瑜表示，預計3月底會有7天左右時間到香港、澳門、深圳、廈門，目前行程差不多定案了，最關鍵還是農會跟漁會要簽訂一些訂單，都已經請農漁會理事長陪同一起。他也強調訪陸將秉持“貨賣得出去”為第一個原則；第二是讓更多的觀光客或是自由行進到高雄來；第三是意見的交換，非常重視青年人的交往互動，包含青年孵化器、教育、文化等等的交流。



至於今天開會結果如何？韓國瑜表示，與會兩岸小組成員、貴賓、超黨派的議員都表達寶貴意見，現場不管是委員、議員、專家、學者都有共同的目標，就是希望“高雄發展起來”，自己內心聽得很感動、很興奮、出現很多想法，也希望高雄未來做得越多越好，感謝各界提供許多注意的地方。



由於韓國瑜在會議前強調內容公開透明，針對外界質疑為何不乾脆用直播方式來進行？韓國瑜回答，第一次開會考量有來自商業界的朋友，內容可能有褒有貶，若採用直播進行，可能會有所顧慮變得不敢講話，甚至報喜不報憂，反而並非這次開會的目的，事前徵詢後也尊重對方提出“希望不要直播，暢所欲言，來幫市府找一條更平順的路進行交流”的意見。



這次4位台商協會會長僅王慶祥請假未到。韓國瑜也提到，這次與會的3位台商會長都到把第一手的經驗都分享出來，招商引資、吸引觀光客要注意甚麼，提供實質經驗，確實幫助很大。



韓國瑜最後也轉達高雄市議會議長許崑源的意見，議會要求兩岸小組每半年都進議會，報告目前兩岸交流的狀態。韓國瑜也再次重申完全沒有“閉門造車”跟“黑箱作業”的情況。