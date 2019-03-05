側記：兩會兩日兩問中美關係

兩會開始不到三天的日程里，中美關係在記者會上被問到兩次。 中評社北京3月5日電（中評社報道組）兩會開始不到三天的日程里，中美關係在記者會上被問到兩次。



去年開始，由於經貿摩擦，中美關係競爭面日益凸顯。兩大經濟體的較量讓各國都神經緊張。雖然最新一輪的中美經貿磋商後，火藥味兒有所減少，但兩國關係仍然讓人揪心。今年兩會剛剛過去的兩場記者會上，中美關係接連被問及。



在全國政協記者會上，有媒體就中國希望達成哪種貿易協議，希望美方做出哪些讓步提問。



對此，全國政協大會發言人郭衛民表示，這次中美經貿磋商是在兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識引領下，中美雙方就共同關心的問題進行談判。在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得了實質性的進展。雙方將按照兩國元首確定的原則和方向加強溝通，共同做好下一步工作。中美盡快達成互利共贏的協議，不僅有利於中美雙方，對世界經濟將是一個好消息。



郭衛民指出，關於中美關係，中美作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，在維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮方面擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊重要的責任。同時，由於歷史文化、社會制度、發展階段的不同，中美之間難免存在一些分歧。但雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦。事實充分證明，中美合則兩立、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。



他強調，當前，中美關係正處在一個重要關鍵階段，保持中美關係健康穩定的發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待，需要雙方共同做出努力。雙方應按照兩國元首確定的原則和方向，在互惠互利的基礎上拓展合作，在相互尊重的基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓中美合作更多更好地造福兩國，惠及世界。



在全國人大記者會上，大會發言人張業遂回答了記者有關中國對美國定位立場的轉變的問題。



張業遂表示，今年是中美建交40周年。40年來，中美關係總體上保持了穩定，同時取得了歷史性的進展。兩國關係保持穩定與發展，給兩國人民帶來了巨大的利益，同時也有利於促進世界的和平、穩定與發展。那麼，事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

