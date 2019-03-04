美韓停止軍演釋放積極信號

中評社北京3月4日電／美國國防部2日宣佈，美國與韓國將停止計劃於春季舉行的大型聯合軍演，以支持通過外交努力達到朝鮮半島無核化的目標。



新華社報道，分析人士認為，雖然目前朝鮮對此暫無官方表態，但從朝方一貫立場來看，美韓此舉應能獲得朝方歡迎。在當前半島無核化談判尚未取得突破，特別是2月底朝美領導人第二次會晤未能達成協議的背景下，美韓這一舉動對半島和平進程具有積極意義。



緩和局勢



五角大樓在2日晚發佈的聲明中說，美韓決定終止定於春季舉行的“關鍵決斷”和“禿鷲”系列聯合軍演，該決定反映出雙方有意願緩和朝鮮半島緊張局勢，支持通過外交努力達到半島無核化的目標。



不過美國總統特朗普對此的說法略有不同。特朗普3日在推特上稱停止軍演是為了“節約數億美元不能報銷的開支”，強調這是他當總統之前就長期持有的立場。但他同時也表示“這個時候和朝鮮緩和緊張關係是好事”。



分析人士認為，特朗普在就停止軍演的目的發表評論時把“節省開支”放在“和朝鮮緩和緊張關係”之前，或許是出於國內選舉政治的考慮，不過無論他本人動機如何，從朝方一貫立場看，美韓停止軍演都有利於半島和平進程。



朝鮮過去一直反對美韓舉行聯合軍演，並多次提出抗議，認為這是“侵略戰爭、核戰爭演習”。去年，在多方共同努力下，半島局勢出現重大轉機，朝韓領導人三次會晤，朝美領導人實現首次會晤，半島問題重回政治解決軌道。在半島局勢出現向好局面之時，軍演等軍事行動無疑會產生負面影響，不利於半島安全穩定。



去年6月朝美領導人首次會晤後，美國叫停了原計劃於同年8月與韓國舉行的“乙支自由衛士”年度聯合軍演。有分析指出，這在一定程度上降低了對峙，對緩和半島緊張局勢起到了積極作用。



對於此次美韓叫停春季大規模聯合軍演，彭博社認為，此舉滿足了朝鮮長期以來的願望。美國公共廣播公司（PBS）也報道說，此舉是給朝鮮遞去的“橄欖枝”。

