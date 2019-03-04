遭諷像林黛玉　韓國瑜：林濁水發言像酸梅

韓國瑜4日反批林濁水像顆酸梅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜從星馬返台後休息了3天未公開露面，外界懷疑他又生病了；韓3日表示他雖不是鋼鐵俠但也不是林黛玉，卻被前民進黨立委林濁水酸“不是林黛玉也差不多了。”韓國瑜4日做出回應表示，林濁水每次對高雄市府與韓國瑜的發言都像顆酸梅，從來沒有正面的話，請他多多欣賞高市府團隊的優點，我們也是做得很辛苦的。



韓國瑜3日透過臉書澄清沒有生病，並強調雖然不是鋼鐵俠但也不是林黛玉，不會因為密集出國幾天就病倒，但也被林濁水嘲諷“恐怕不是林黛玉也一定差不多了”



韓國瑜4日首次公開露面並主持“高雄市政府兩岸工作小組會議”，會後聯訪時有媒體詢問，港澳要去7天，但星馬只有5天，林濁水提到可以派農產公司的人即可，否則太累了，意思被暗諷像林黛玉一樣體弱。



韓國瑜聽到劈頭反問“他好像不只有講這些話？”似乎暗指林濁水批評的言論已經事先看過。不等記者開口，韓立刻補上“林濁水每一次對高雄市政府、對韓國瑜的發言，就像一顆酸梅一樣，他從來沒有正面過。”



韓國瑜又接著說，“我們賣個兩千兩百萬的農產，他也說太少，講了一大堆都是酸梅的話。請林濁水老委員，我“立法院”的老同事，能夠欣賞一下我們的優點，不要動不動就批判我們，我們做的也很辛苦。”