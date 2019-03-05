深圳台商會長陳忠和：台商回流有一定難度

深圳台商協會會長陳忠和（右）獲頒高雄市政府兩岸工作小組委員聘書。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月5日電（記者 高易伸）高雄市兩岸工作小組昨日舉行第一次會議，中國國民黨高雄市長韓國瑜表示，因應美中情勢應把握台商回流契機，希望“中央”相關機構可提供協助，讓高雄有更多產業用地供台商使用，引領台商回流、投資高雄。



不過出席的深圳台商協會會長、和品光電（深圳）有限公司董事長陳忠和會後接受中評社訪問認為，美中貿易摩擦導致台商回流仍有一定難度，他建議韓國瑜應該要讓“貨出去、人進來”之後，相關旅遊、觀光、酒店或景點等配套措施先建立，第二階段再緊鑼密鼓地去進行產業招商，看高雄產業具不具備優勢。



深圳台協創於1990年，是大陸最早創立的台商協會之一，會員數從最早開始的60多家，增至目前的1200多家，緊密聯繫全市的3000多家台資企業，與長住當地的近5萬名台胞，影響力不小。



陳忠和表示，當前台灣不見明確的引資措施或政策，單純就美中貿易摩擦所受的影響，而願意返台投資的台資企業與資金非常有限，產業因產業鏈及聚落等因素，不會因單一地點，或缺乏上下游配套而單獨生存。因此高雄市要先把農漁產品的通路打通打順。



對於台商圈是否期待韓國瑜代表國民黨角逐2020？



陳忠和表示，政治層面隨時都在變化，他身為經商者，韓國瑜市長有招商引資的需求，深圳台商協會如何協助把貨、把人進行契合，因此這些最終還是要讓韓國瑜去做最終的表態。今天會議千頭萬緒，在這節骨眼上很多都未落實，如果馬上再去轉變，他相信韓也會慎重。



陳忠和表示，產業投資關乎水、電、土地、勞力等，以及政策配套等措施，會議中他建議高雄市應先解決農漁民產品走順、打通至大陸市場，之後再按部就班地去鋪陳未來的產業藍圖。



對於高雄、深圳兩地的產業互補性，陳忠和說，高雄深圳確實有彼此可以借鏡與互補之處，韓市長也表達參訪深圳產業與科技創新、青年新創等項目。韓也公開表示3月22至28會赴港澳、深圳、廈門等地訪問。有關韓24日至深圳拜會，他們會做好相關接待工作。



韓國瑜主政下的高雄市兩岸工作小組共有產官學界及台商會長等27位委員，4日首次會共有深圳台商協會會長陳忠和、上海台商協會會長李政宏、廈門台商協會會長吳家瑩等出席會議。廣州台商協會會長王慶祥則請假未到。



27人名單包括中國國民黨高雄市長韓國瑜、副市長葉匡時、副市長李四川、財團法人南方文慈基金會董事長楊秋興、高雄市教育局長吳榕峰、經發局長伏和中、“觀光局長”潘恒旭、農業局長吳芳銘、“新聞局長”王淺秋、研考會主委李銘義、深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會長王慶祥、廈門台商協會長吳家瑩、上海台商協會長李政宏、淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳、中國文化大學社科院院長趙建民、高雄師範大學校長吳連賞、中山大學政治經濟學系教授辛翠玲、前“監委”葉耀鵬、高雄市農會理事長蕭漢俊、前“立委”黃良華、高雄區漁會理事長謝龍隱、財團法人大揚教育基金會董事長侯彩鳳、自由車協會理事長林良濱、智崴科技董事長黃仲銘、東台精機董事長嚴瑞雄、南六企業董事長黃清山等人。