有默契？“柯韓會”破局兩人都說做自己

韓國瑜在兩岸工作小組會後受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月4日電（記者 蔣繼平）無黨籍台北市長柯文哲228連假到高雄，未能與中國國民黨高雄市長韓國瑜會面。韓國瑜4日受訪時被問到柯文哲講的“都在做我們自己，兩人都沒變”這句話，韓一聽完記者問題直說“對，自己把自己該做的事做好”，同時韓也表示“個人滿腦子就是把高雄市的經濟衝起來”。



柯文哲228這天從台北騎自行車南下到高雄，完成任內第二次的“一日雙城”，原本外界猜測柯文哲抵達高雄，可能會和剛出訪返台的韓國瑜會面，最後兩人卻沒有碰上。由於兩人現在都是外界公認的2020熱門人選，有關“柯韓會”破局的各種傳聞不斷。



針對“柯韓會”破局，柯文哲4日受訪則是輕鬆看待，認為友情依然沒變，見面只要兩人方便就好，沒必要一定誰要見誰，老是變成話題，自己都覺得奇怪。此外，柯文哲還加碼爆料指出“民進黨只要拱韓國瑜，國民黨四個太陽就不見了，然後國民黨拱柯文哲，那蔡英文就受到威脅”最後才發現自己和韓國瑜都在做我們自己，兩人都沒變。



韓國瑜下午結束高雄市政府兩岸工作小組會議後受訪時，聽到媒體提問“柯文哲指出兩人只是在做自己”，韓表示，“對，我們自己做自己，把自己該做的事做好，我個人滿腦子就是讓高雄趕快經濟衝起來！”