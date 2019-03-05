中評關注：高雄兩岸小組成軍　激化韓綠交鋒

中國國民黨高雄市長韓國瑜在兩岸工作小組會議中宣布3月22 日至28日將率團出訪港澳深廈，拼經濟兼具帶風向意味濃厚。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月5日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜4日舉行任內首次兩岸工作小組會議，產官學界及三位台商協會會長出席相挺。韓會中重申，自己了解中央與地方權責分際，地方首長職責為改善民生與經濟問題，台灣與大陸經貿關係已十分密切，對於此情形不能視而不見。韓會中更宣布3月22至28日將出訪港澳深廈，拼經濟、帶風向意味濃厚。



韓國瑜也不忘向陸委會喊話強調會恪遵相關法令規定，並配合蔡政府新南向政策，加強“南南合作”，不會把雞蛋放在同一個籃子裡。



韓的兩岸工作小組如火如荼開展，姑且不論會中千頭萬緒的討論，至少在媒體聲量與政治效應上已先樹立新的氣象。未來國民黨執政縣市是否效法學習，或近一步對蔡政府兩岸政策及2020大選路線產生壓力，值得進一步觀察。



陳水扁之子、民進黨議員陳致中會後受訪表達樂觀其成，期待兩岸工作小組每會期至少至議會進行專案報告並備詢以落實民意監督。如果韓落入對岸“以經濟促成統戰”的情況，民進黨就會反對。



對此，韓國瑜未來進行兩岸事務交流必須謹慎拿捏分寸，稍一不慎都會被外界放大檢視。韓主政下的高雄市雖採“開大門、走大路”的途徑去交流，但綠營會如何因應？2019年勢必還有好戲可看。



韓國瑜的兩岸小組雛型已現，台商會長的參與，及推動兩岸事務的能力度對民進黨確實造成壓力。韓選前拼經濟口號擄獲民心贏得選舉，如今努力實踐兌現政見，藍綠在兩岸議題上的交鋒勢必更加洶湧。綠營的掣肘韓的力道如果加劇，韓是否再次投身2020也是有趣觀察。