中評鏡頭：在老舍茶館領略老北京文化與風情

位於北京前門大街的老舍茶館因可在此喝茶之餘，也能領略老北京的文化藝術與市井風情，因此馳名中外。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月5日電（記者 倪鴻祥）十三屆全國人大二次會今天上午在北京人民大會堂開會，認識北京政治活動之餘，也可認識一下當地文化，位於前門街大街的“老舍茶館”，不只是喝碗茶，還可以聽戲看表演，可以讓人領略老北京的茶藝文化與市井風情。



老舍茶館是1988年所創建，店名是以作家“老舍”及其名劇《茶館》而命名，因為《茶館》正是透過茶館來描寫老北京的市井風情，同時體現茶文化與戲曲文化的結合，因此老舍茶館本身由書茶館、餐茶館、茶藝館等三部分組成。



茶館創辦人尹盛喜1979年先在茶館現址搭棚設灶，賣起每碗兩分錢的“大碗茶”，後來生意愈做愈大， 跨行成立百貨、服裝、水產、餐飲、珠寶玉器等十多個門市組建集團公司，進而創辦老舍茶館，打造出“大碗茶”和“老舍茶館”兩塊知名品牌。



老舍茶館所以能讓人領略老北京文化，是因為店內陳設典雅古樸，深具京派文化底蘊，再加上尹盛喜找回許多國寶級的傳統藝術家做現場表演。



相聲名家馬三立、侯寶林、姜昆、北京琴書創始人關學增、京韻大鼓藝術家駱玉笙、京劇藝術家梅葆玖、洪雪飛、譚孝曾、北京曲劇藝術家魏喜魁、單弦藝術家馬增蕙等人都曾先後登台獻藝，找回被遺忘的傳統文化藝術。



由於老舍茶館以老北京風味贏得美譽，因此至今接待超過50多位世界各國政治領袖、政要與王公貴族，包括美國前總統布什、美國前國務卿季辛格、日本前首相中曾根康弘、海部俊樹、柬埔寨首相洪森等人，讓老舍茶館馳名中外。