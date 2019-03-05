中評鏡頭：兩會記者會　你爭提問我搶拍照

人大發言人、外交部常務副部長張業遂。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月5日電（記者 黃文杰）每年大陸3月在召開政協與人大“兩會”之前，都會安排中外記者會，也會開放媒體提問，就會看到記者會現場，媒體記者爭相舉手，攝影記者則備妥“大砲”、“短槍”，捕捉最精彩的鏡頭，中外記者會宛如打仗，戰況激烈，每位新聞工作者總要費盡心力，才能順利殺出重圍，搶到最即時權威的新聞報道。



十三屆全國人大二次會議預訂5日上午在人民大會堂開會，4日上午先舉行預備會議後，由人大發言人、“外交部”常務副部長張業遂主持新聞發佈會，並回應中外媒體提問。



張業遂畢業於北京外國語大學，曾在英國倫敦政經學院學習，自1976年擔任駐英國大使館職員開始，長期在中國外交體系服務，更在1988年起擔任常駐聯合國代表團一等秘書、特命全權大使，駐美大使等職，長期接觸中美事務，是個“美國通”，2012年起更接任外交部黨委書記，排名第一的副部長，負責常務工作及主管涉港澳台外交事務。



大陸“兩會”的兩場中外記者會，從媒體提問與政協與人大發言內容，多少可以窺見大陸官方對於中外媒體最關心的議題，採取哪種立場與態度。



當然兩場新聞發布會，跟台灣平常看到記者會，多少有些差別。



首先，報名採訪新聞媒體家數“爆棚”，往往把人民大會堂新聞發布廳擠爆，根本沒有太多座位可坐，一場記者會舉辦下來，加上英語即時翻譯，往往耗掉近90分鐘，若沒有順利取得最好的拍攝視野，也只能從頭站到尾“一路站”到底，讓人不解的是，這樣的中外記者會，是否可以選擇更寬敞空間。



怎樣才能被“點名”提問？獎落誰家，相當有趣也有學問，看似隨機抽樣，也巧妙兼顧中外媒體特性。



包括美國有線新聞網（CNN）、鳳凰衛視、韓國kbs、彭博社、新加波聯合早報都被“點名”，境內包括央視、新華社、中國日報等媒體也都獲得提問。



關注焦點也圍繞在中美貿易戰、大陸國防經費、華為科技遭美國抵制及內政與外商投資、一帶一路等問題，其中只有談到外商投資法時，才帶到台商投資的問題，只是張業遂回應其他問題時，都沒有提到台灣問題。