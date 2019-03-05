中評鏡頭：介乎傳統與現代　北京坊有點潮

北京坊引進的主要是展館、書店、文創等商業形態，定位為“中國式生活體驗區”。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月5日電（記者 黃文杰）位於北京前門大街旁、大柵欄等歷史景點旁的北京坊，是北京人這幾年愛逛且竄紅的景點，不過很多愛老北京的人，對這裡有不同評價，有人認為很“怪”，既像商業區，又像歷史文化保存區，放眼所及建築，以民國初年的修復建築，又搭配新商業大樓，進駐更多是時尚潮流品牌，這是“中國式生活體驗區”。



北京坊項目位於西城區大柵欄歷史文保區的東北角，西起煤市街，東至珠寶市街，北起西河沿街，南至廊坊二條，是以大陸全國文物保護單位勸業場為核心，近50棟新舊建築組成的建築集群。目前已建成開放的是項目一期，共計17棟建築。



當初規劃設計北京坊，定位為“中國式生活體驗區”，但是街區里像同仁堂、全聚德這類的中華老字號老字號，卻寥寥無幾，幾乎找不到。



觸目可及的是Pageone書店、家傳文化體驗中心、星巴克臻選旗艦店、無印良品酒店、Wework聯合辦公空間等等。



另外，還有查爾斯王子基金會創建的、表達英國生活方式的“英園”，北京天竺保稅區德國商品展示店等等。



走在北京坊，有人認為怪，有人偏偏就喜歡，就看抱持怎樣的心態。



建築與建築間有曲折的胡同，拐進去別有洞天，有造型別致的地燈廣場，有精美磚雕裝飾、年代感滿滿的百年金店，有古色古香的街巷牌樓，有鑲嵌在大樓里的“四合院”大門，抬頭還可以看到西洋球狀穹頂，也有中國傳統風格的坡屋頂。



這種“中西合璧”的民國風建築，與當代先鋒設計理念建築並存，樓與樓之間還刻意保留了蜿蜒曲折的胡同肌理，端看遊客與消費者怎樣欣賞，這也是北京坊要努力塑造的“中國式生活體驗區”，一方面向歷史文化致敬，也延續了百年前勸業場領先時代潮流基因，凸顯一種新北京的生活形態與方式。