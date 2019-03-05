中評鏡頭：前門大街　老北京噹噹車穿越時空

北京前門大街恢復了民國初年，老北京主要交通工具“噹噹車”。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月5日電（記者 黃文杰）至今已有570年歷史的北京前門大街，全長846公尺，為明清時期皇帝出巡祭天的御道、進出京師的要道，更是北京城最具風華的古老商業街區，今年北京春節假日統計遊覽人數，高居榜首，台灣遊客來這裡自由行，可以看到老字號的商家店號，有機會還可以搭乘，充滿復古懷舊的“噹噹車”。



“噹噹車”所說的就是老北京的有軌電車，“噹噹車”是他的俗名。“噹噹車”的司機是站著開車的，他腳下有一個用腳踩的銅鈴鐺，能發出噹噹的聲音，故名“噹噹車”。



2007年重整的前門大街與大柵欄，重現了明清時期的建築風格與繁華舊貌，將原本車水馬龍的大街重建成寬闊的步行街道，並保留百年老字號與老建築，更恢復了民國初年北京主要的交通工具─有軌電車“噹噹車”，讓絕跡數十載、懷舊意義非凡的噹噹聲與叫賣聲，重現耳邊，好不熱鬧。



與前門大街相鄰的大柵欄，同樣興建於明朝，亦是老北京最古老、最熱鬧又別具特色的古老街市與繁華鬧區。



前門大街與大柵欄的輝煌興盛綿延至今而不衰，許多百年老字號如全聚德、同仁堂等更發跡於此，也成為遊客來此打卡的景點，台灣參加北京自由行，絕對不容錯過。