中評鏡頭：首都中心區　天安門廣場紅旗飄揚

北京人民大會堂對面，國家博物館正在舉行“偉大的變革—慶祝改革開放40周年大型展覽”。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月5日電（記者 黃文杰）大陸全國第十三屆全國人大二次會議將於5日登場，俗稱“兩會”的大陸政協與人大接連開幕，意味“中國政治季”也全面登場，兩會是年度大陸政治生活中的一件大事，討論議題往往也會影響台灣與兩岸關係，受到台灣媒體高度重視，不得不重視。



隨著大陸兩會漸漸進入開會高峰期，人民大會堂及天安門廣場更加忙碌，包括武警、警犬等維安工作持續進行，今年兩會舉行，天安門廣場並未關閉，每天都可以看到大批民眾與遊客，來看人民英雄紀念碑，隔著柵欄看兩會進行。



2019年是“新中國”成立70年，今年也是大陸改革開放40周年，位於人民大會堂對面，國家博物館正在舉行“偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽”，春節期間日均參觀人數超過6萬人次，從大年初一至大年初五，五天現場參觀人數突破30萬人次，創造了國家博物館新的參觀紀錄。



除了三月的大陸兩會召開，今年是五四運動100周年，也是中美建交40周年，今年四月，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京舉辦，大型紀念或慶祝接連活動，天安門廣場的紅旗更加飄揚。