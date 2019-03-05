廖坤榮：蔡政府卡韓國瑜會愈卡票愈少

中正大學政治學系暨研究所教授廖坤榮。（中評社資料照） 中評社嘉義3月5日電（記者 趙家麟）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜4日正式啟動兩岸小組，台灣中正大學政治學系暨研究所教授廖坤榮4日接受中評社訪問表示，韓國瑜從高雄出發要拚活路，只要做出績效，蔡政府要想“卡”韓，反而很可能會愈“卡”選票會愈少。



廖坤榮為美國肯塔基大學政治學博士，曾任中正大學公共政策及管理研究中心主任。學術專長包括比較政府與政治、政治經濟學、兩岸關係研究、社會企業發展與實作等。



廖坤榮表示，國民黨目前幾個太陽爭鋒，其實目前看來都沒有勝選把握。國民黨在2018九合一選後，雖然氣勢是回來了，但因為無黨籍台北市長柯文哲的蠢蠢欲動，讓國民黨重返執政之路依舊坎坷。



他指出，國民黨目前初選辦法是民調與黨員投票七比三，如果選出來的人民調不高、輸給柯文哲，該怎麼辦？目前看來，韓國瑜不必主動宣布參選，但底層泛藍會積極拱韓，韓被迫參選的局面是有可能出現的。因此，國民黨初選有第二階段之說，就是伏筆。



廖坤榮說，韓國瑜是否參選，要靠民氣、韓粉出來推，相同的，柯文哲的參選，也要靠柯粉。韓、柯現在是比人氣、比誰的粉絲推得夠力。



他認為，政黨的初選辦法，是靠既有制度產生人選，但目前國民黨表態者的民調都不若柯，這個狀況下，韓就有可能出來選，但這個過程的模糊變數很多，令人難以預料，也是這一局的精彩之處。



廖坤榮表示，至於有些人質疑韓國瑜若參選，是否會“名不正、言不順”？他認為，如果韓國瑜有民意強力支持、對高雄的努力與擘劃發展的經驗也受到肯定，讓韓有機會更上層樓施展抱負，那也是全民之福。“每個人都有第一次，美國總統特朗普、前總統奧巴馬等，很多人也都沒有大位的經驗就當選、承擔當重任。”



因此，廖坤榮認為，韓國瑜只要是由下而上的推舉，成為多數藍軍共同支持人物時，稱韓國瑜沒經驗、剛當選高雄市長、對高雄人有責任等等，都不是阻止韓參選的充分理由。當然，韓粉如何建立強而有力的論述，還是再努力。



廖坤榮向中評社說，韓國瑜東南亞之行，行銷高雄農特產有斬獲，4日又正式啟動了兩岸小組，未來，蔡政府不想讓韓專美於前，必然會“卡”；但現在的情勢已不是蔡政府要“卡”就“卡”得住。



他分析，韓國瑜用力拚經濟，韓粉也會設想如何幫韓。如果蔡政府硬要“卡”，讓大家不能賺錢、缺少就業工作機會，蔡政府很可能愈“卡”選票會愈少，選民會更想要蔡政府早日倒台。



他說，韓要拚經濟出路，蔡要設法去“卡”，這個賽局不會停止下來。“中央政府”與地方政府在兩岸政策上敵對、出現的“分立性政府”，在台灣的政治發展上是首次出現，還在發展階段，未來會出現什麼變化？還待觀察。



廖坤榮向中評社表示，韓成立兩岸小組，在城市的兩岸交流、經貿往來上要向前跨步，若以經濟為主、良性互動，拿出績效，他相信，從實證論來看，其他還在觀望的縣市也會陸續仿效跟進。無論如何，韓國瑜在高雄，已經先起了“先做先行”的帶頭作用了。