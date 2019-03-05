中評鏡頭：老舍茶館倚老賣老　連戰到此一遊

北京著名的老舍茶館。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月5日電（記者 倪鴻祥）十三屆全國人大二次會今天上午在北京人民大會堂開會，“老舍茶館”是許多世界各國政治領袖、王公貴族及政要都到訪過的地方，中國國民黨前主席連戰就曾於2005年和平之旅時到此一遊，牆上還留有他當年提的字“振興茶文化、祥和兩岸情”。



當年連戰率國民黨重要幹部、從政黨員訪問大陸，不但打破1949年後國共兩黨對立不往來的格局，兩岸關係也從此展開新的里程碑，當年連戰一行人抵達北京訪問時，除了邀約到北京大學發表演講，在華人世界造成轟動，他還到老舍茶館感受老北京文化，不但當場題字留念，後來結束行程返回台灣，還以“永平用箋”致函感謝。



正因為老舍茶館能體驗老北京的市井風情，這裡曾接待超過50位世界各國政治領袖、王公貴族、政要，包括美國前總統布什、美國前國務卿季辛格、日本前首相中曾根康弘、海部俊樹等人都曾到此一遊。



老舍茶館成立於1988年，雖然不是什麼百年老店，但它是集書茶館、餐茶館及茶藝館於一體的多功能綜合性大茶館，茶館裡的裝橫不但古色古香，每晚還可以欣賞京劇、曲藝、雜技、魔術、變臉等民族藝術表演，而且這裡品茗外，還可以品嘗宮廷點心、北京傳統風味小吃等京味佳餚，讓遊客在此可以偷得半日悠閒。