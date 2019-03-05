張凱銘語中評：美朝峰會雖破局雙方都得分

台中科技大學通識教育中心助理教授張凱銘。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月5日電（記者 林谷隆）台中科技大學通識教育中心助理教授張凱銘接受中評社訪問表示，在越南舉辦的第二次美朝峰會雖然破局，對美國總統特朗普來說，未獲棄核共識還不遠千里相會，除有外交政績考量，轉移“國內”司法調查壓力應是盤算之一；至於朝鮮領導人金正恩，雖未如願解除國際制裁，但在舉世矚目下再次促成美朝元首會談，峰會破局仍讓棄核議題維持和平協商軌道，是某種程度的外交勝利。



張凱銘，中興大學國際政治研究所法學博士，台中科技大學通識教育中心助理教授、中興大學全球和平與戰略中心副研究員，曾任台中科技大學“國際視野與民主法治教學研究社群”召集人。



張凱銘表示，根據部分媒體報道，第二次美朝峰會最終破局後，連韓國官方的應對都略顯慌亂。畢竟這場峰會在舉行前聲勢甚高，特朗普與金正恩也在繁雜國事中刻意撥冗遠赴越南相會，大眾自然預期峰會前的事務性磋商順利，元首會談後應能提出關於美朝和解的正面成果。



第二次美朝峰會破局存在幾個原因。張凱銘分析，客觀來看，半島核問題自冷戰後期以來存在許久，即使在六方會談這樣的多邊平台下都無法成功解決，特朗普政府縱使在外交政策上時有大膽進取之舉，仍難期待美國能在短短一兩年間取得突破性的實質進展。



張凱銘認為，第二次美朝峰會雖然沒有成功達成共識，卻仍舊具有正面意義：美國國務卿蓬佩奧在會後，雖公開說明兩國對於棄核措施存在難解分歧，但特朗普本人在公開談話中對朝鮮的評價與措辭仍然溫和而正面。美國與韓國隨後也宣布停辦“關鍵決斷”和“鷂鷹”兩項行之有年的聯合軍演，展現避免在此敏感時刻刺激朝鮮的審慎姿態。



張凱銘向中評社強調，朝鮮對於這次峰會未能達成共識，除了朝方正、副外長出面以節制態度表達失望，向來對外砲火猛烈的朝鮮官媒，此次卻並未對美方口出惡言，反而肯定峰會的建設性作用。此外，朝鮮代表團本次還拜訪了越南觀光景點與工業區，顯示當前平壤政府對於經濟民生議題的重視，這對於棄核與半島和平化進程是正面訊號。

