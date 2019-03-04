中國今年將發射8-10顆北斗導航衛星

中評社北京3月4日電／新華社報道，記者4日從中國衛星導航系統管理辦公室了解到，北斗衛星導航系統今年將繼續高密度全球組網，計劃發射8-10顆北斗導航衛星，完成所有MEO衛星發射，進一步完善全球系統星座佈局，全面提升系統服務性能和用戶體驗。



據介紹，自2018年底北斗三號工程建成基本係統、開通全球服務以來，北斗系統運行平穩，經全球範圍測試評估，在全球區域定位精度優於10米，在亞太區域定位精度優於5米，滿足指標要求。



經過多年發展，北斗已形成完整產業鏈，在中國交通、農業、公安、測繪等行業以及大眾領域已實現規模化應用。今年將逐步加大與互聯網、大數據、人工智能等新興技術的深度創新融合，不斷催生“北斗+”融合應用新模式和新業態。截至2018年底，國產北斗導航型芯片模塊等基礎產品銷量已突破7000萬片，國產高精度板卡和天線銷量分別佔國內市場份額的30%和90%。



中國始終秉持“中國的北斗，世界的北斗”的理念，深化衛星導航國際合作，推動北斗系統走出去，與全世界共享北斗系統建設發展成果。目前，北斗系統在印度尼西亞土地確權、科威特建築施工、烏干達國土測繪、緬甸精準農業、馬爾代夫海上打樁、柬埔寨無人機、泰國倉儲物流、巴基斯坦機場授時以及俄羅斯電力巡檢等領域得到廣泛應用。北斗高精度產品出口90多個國家和地區，北斗地基增強技術和產品成體系輸出海外。



今年4月1日至2日，中阿合作論壇中方秘書處、阿拉伯國家聯盟秘書處、中國衛星導航系統管理辦公室以及阿拉伯信息通信技術組織，將在突尼斯共同舉辦第二屆中阿北斗合作論壇，中阿雙方將攜手探索開展國際合作交流的長效機制，使之成為深化中阿衛星導航合作、推動北斗落地阿拉伯國家的重要多邊平台。



根據計劃，中國將在2020年全面完成北斗三號全球系統建設，提供特色服務。2035年，中國還將建成以北斗系統為核心，更加泛在、更加融合、更加智能的綜合定位導航授時（PNT）體系。