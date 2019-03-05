楊秋興：高雄直航大陸班次太少　很不公平

高雄市政府兩岸小組副召集人、前高雄縣縣長楊秋興接受中評社訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜4日展開上任後首次“高雄市政府兩岸工作小組”會議，兩岸小組副召集人、前高雄縣縣長楊秋興會後接受中評社訪問時指出，兩岸交流直航班機相當重要，需要雙方一起坐下來談，若蔡政府對大陸政策及立場不變，恐怕會被掐住咽喉，不利於未來發展。



楊秋興在韓國瑜當選後，即表達希望加入兩岸工作小組，推動兩岸相關事務，婉拒接掌其他職務。楊秋興會前露面時跟韓國瑜友好互動，也相當支持邀請大陸台商會長參與小組。



楊秋興向中評社表示，這次韓市長的兩岸政策獲得在場與會的人士認同，當然這也是人民的期待，兩岸就是要和平穩定發展，互相合作創造經濟發展，因此農漁產品賣得出去以及觀光旅遊來往就顯得相當重要。



楊秋興指出，這次會中談到很重要的一點就是交通問題，過去兩岸直航上海到台北每個禮拜83班，上海到高雄只有4班，連零頭都不到，跟“行政院”反映後增加到14班，而且也是班班客滿，顯示就算班機增加，旅客人數也不是問題。



楊秋興又說，往返高雄、大陸相當不方便，導致高雄人都要到桃園搭飛機，浪費時間跟金錢，這對高雄人來說相當不公平，因此直航班機問題亟待解決，同時也是人民的期待。



楊秋興認為，未來高雄要發展兩岸交流，但交通問題卻卡在“中央”政策問題上，這方面都需要陸委會、國台辦來對談，掌握的關鍵還是在“中央政府”上，如果未來陸委會還是堅持己見的話，等於就是在懲罰高雄人民。



這次高雄市政府兩岸工作小組首次有4位台商協會會長加入擔任委員，不僅是首創也是一項指標。對此楊秋興表示，與會台商相當認同兩岸應該要和平發展，也給出相當務實的建議，例如要讓陸客多停留高雄一天或兩天，景點行程都要事先規劃出來並做好準備工作，對未來高雄從事兩岸交流有很高的期許。