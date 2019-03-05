中評關注：張業遂接連霸氣回應中國威脅論

全國人大新聞發言人張業遂步入新聞發佈廳，現場媒體記者紛紛舉起相機、手機拍攝畫面，張業遂微笑地舉起雙手向大家揮手致意（中評社 林艷攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）昨天上午，十三屆全國人大二次會議新聞發布會在人民大會堂舉行。記者會上不乏辛辣問題，尤其是針對美國媒體拋出的兩個中國威脅論的問題，全國人大新聞發言人張業遂非常從容霸氣地做出了回應。



美國有線電視新聞CNN記者首先提出了一個問題，他說，美國華盛頓有一個超越民主、共和兩黨黨派的共識，即不論經貿談判結果如何，美國都應當將中國視為一個戰略威脅。很多美國高官、議員甚至專家說，美中之間不僅是在經貿問題，在軍事、安全、人權等各領域都有越來越大的差異、分歧甚至是對立、對抗。中國對美國的定位會否產生轉變？中國將如何應對來自華盛頓對華立場政策日趨強硬的挑戰？身為一名中國資深外交官，也擔任過中國駐美大使和外交部副部長的張業遂聽完記者這一問題後，非常從容霸氣地回應了三點：第一，中國對美國的政策是一貫的、明確的。我們致力於同美國實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將會堅定地捍衛自身的主權、安全和發展利益。第二，事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。一個衝突對抗的中美關係不符合任何一方的利益。第三，用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的。



國防費用增長問題幾乎是每年全國人大新聞發布會上都會提到的問題，今年也不例外。彭博社記者提出了中國國防費用不斷上升，引發亞太地區一些國家關切，認為這是造成了威脅。對此，張業遂也非常霸氣做出了三點回應：第一，保持國防費的合理適度增長是維護國家安全、適應中國特色軍事變革的需要；第二，一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵看這個國家的外交和國防政策，而不是看這個國家的國防費增加了多少；第三，中國始終堅持走和平發展道路，實行防禦性的國防政策。中國有限的國防費完全是為了維護國家的主權、安全和領土完整，不會對其他國家構成威脅。

