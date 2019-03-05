全國政協常委蔡冠深兩會建言大灣區綠色發展

全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深（中评社 張心怡摄） 中評社北京3月5日電（中評報道組）全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深在北京參加兩會期間建議，應創新體制機制，充分發揮地方政府、中國環境科學研究院和粵港澳地區企業家等各方優勢，推進大灣區綠色發展。



蔡冠深認為，目前珠三角地區生活污染和工業污染相互疊加，復合污染等問題已逐步顯現，相對而言，區域內香港、廣州和深圳等大灣區核心城市科技創新基礎較好，但生態環保科研力量分散，整合程度不高，更缺乏依託國家重大科技項目機制下的核心成果轉化和落地，各級單位和部門之間缺乏聯動和合作機制，環境污染系統化治理難度較大。



為此，蔡冠深建議，由地方政府、中國環境科學研究院、粵港澳企業家聯盟牽頭，充分發揮地方政府在政策制定和監管方面的職能優勢，環科院在理論支撐和技術研發創新方面的優勢、粵港澳大灣區在經濟發展、高端人才和國際交流的優勢，以及企業家聯盟在金融資本支持和對外合作方面的優勢，共同推進以下工作：第一，由三地政府聯手建立粵港澳大灣區“9＋2”城市生態環境保護聯席會議制度，共同研究和解決粵港澳大灣區生態環境重大問題，統籌協調各城市任務分工。



第二，由三地政府與代表中國環保領域內最高科研水平的“中國環境科學研究院”聯手，及早編制大灣區環境保護總體規劃，研究制定全國領先的生態環保指標，保障和監護大灣區環境，協同推進粵港澳三地綠色發展。



第三，堅持區域統籌、流域統籌、陸海統籌，形成責任到人的區域環境管理新模式，推進大灣區生態環境管理戰略轉型、提高環保參與綜合決策的能力。