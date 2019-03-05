中評鏡頭：外媒拚採訪　不懂中文這樣辦！

外媒直接拿手機錄下新聞發佈會過程。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月5日電（記者 倪鴻祥）十三屆全國人大二次會今天上午在北京人民大會堂開會，人大4日上午舉預備會議敲定議程後由人大發言人、“外交部”常務副部長張業遂主持新聞發佈會，會中有關中美貿易戰、一帶一路、《外商投資法》等重要經貿投資議題都受到中外媒體重視，尤其外媒還使用兩台同步翻譯機、逐字翻譯APP軟體了解內容。



大陸一年一度的政協、人大兩會分別在3月3日、5日舉行，因為大陸多項對外經貿發展議題引起高度關注，因此這次報名採訪兩會的中外媒體多達3千人，4日上午人大會議舉行預備會議敲定議程後的新聞發佈會更是引發中外媒體重視。



大陸“一帶一路”政策涉及到印度、中東、及非洲國家的開發與發展，中美貿易戰關係到中美兩國經貿發展，也牽動歐洲、日韓等國家外貿發展；《外商投資法》預訂這次在人大會議裡審議通過，更是涉及所有外商在大陸投資規範，中外媒體因此抓緊機會提問、仔細聆聽回應。



對於中文能力有限的外媒來說，想要及時了解大陸相關經貿政策說明，勢必得借助“工具機”來輔助採訪，因此外媒採訪各出奇招，有女記者用兩台同步翻譯機，一台接錄音筆進行錄音，另一台接上耳機了解人大發言人張業遂的說明；還有男記者透過手機逐字錄音APP軟體來了解內容；當然也有外媒直接拿手機錄下新聞發佈會過程，以免有所疏漏。

