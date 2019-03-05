中評關注：這兩席補選若輸　蔡連任雪上加霜

“立委”補選若輸，蔡英文2020選情堪慮。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日（記者 黃筱筠）3月16日將進行四席“立委”補選。台南市第二選區與新北市三重兩個選區都是民進黨過去優勢選區，但因蔡政府“中央”執政所拖累，根據《TVBS》最新民調顯示，這兩個區民進黨竟然都是輸。若連綠營傳統票倉都落敗，蔡英文2020原本贏面就不大，現在更雪上加霜。



2020民調蔡英文最近都是吊車尾，連黨內前“行政院長”賴清德都贏過蔡。現在傳出民進黨將在“立委”補選之後，3月18日至22日就展開2020初選的領表登記，而賴的態度仍是等“立委”補選之後再說。若立委補選又輸了這兩個選區，黨內是否會有其他聲音傳出，希望蔡不要連任？



賴清德目前開始幫新潮流台南第二選區“立委”候選人郭國文掃街、站台，想必賴的心理頗為複雜，如果賣力助選讓郭國文拿下這一席，無法重挫蔡英文士氣；但如果不賣力輔選，台南這一席失去了，對民進黨將是很大打擊，如此對於民進黨的2020選情也是不利。



傳出黨內規劃3月18日就展開2020初選登記領表，時間上非常緊湊，難怪會被質疑是為了卡賴清德。但賴是否有參選的意志，看著民進黨2020士氣低迷，想必賴也認為沒有勝算，又何必淌這個渾水。



民進黨主席由親蔡英文的卓榮泰當選，現在看起來也想速戰速決，讓蔡英文繼續競選連任。但若三重、台南第二選區這兩個選區民進黨都輸，蔡在2020將會更艱困，甚至會拖垮“立委”選情。